Fatma Şahin: Medeniyet Projesi’nde ağaçların kesileceği iddiaları doğru değil

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2019 yılı seçimlerinde vaat ettiği ve kent içerisinde son günlerde tartışmalara neden olan Medeniyet Projesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. 5. Zırhlı Tugay’ın bulunduğu alana yapılacak proje ile ilgili sosyal medyada ağaçların kesileceği yönünde paylaşılan fotoğrafların gerçekle bir alakası olmadığını söyleyen Şahin, “Şehrin geleceği adına önemli bir iş yaparken, yalan yanlış bilgilerle toplumun kafasının karıştırılmasını kabul edemiyoruz. İşi bilmeyen biri gelip itiraz etse bunu oturup anlatırız ancak bunu yapanlar eğitimli, yönetimde olan ve işi bilen insanlar” dedi.

“Yanlış algı oluşturuluyor”

Söz konusu alanla ilgili son günlerde yalan fotoğraflarla yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Şahin, projenin hayata geçirileceği Tugay’ın 50 yıllık binalar olduğunu ve kullanım ömrünü doldurduğunu kaydetti. Bölgedeki yeşil alanların kesileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Şahin, yapılması planlanan Medeniyet Şehri Projesi’nde ormanlık alanın kent ormanı olacağını, ağaçlara dokunulmayacağını ve yapılan düzenlemelerle 3 milyon 500 bin metrekarelik dünyanın en büyük kent ormanının oluşturulacağını aktardı. Askıya çıkan bölgenin kurak ve ağaçsız bir alan olduğunu fotoğraflarla gösteren Şahin, imara açılacak bölgenin farklı yerler olduğunu söyledi.

Bir tana ağacın bile kesilmesine müsaade etmeyeceklerini aktaran Şahin, “Bu mesele ile ilgili bir sunum hazırladık. Son bir yıldır her gün ağaç diken bir ekibiz. Bugünde Eczacılar Odası ile yeni bir orman dikimi yaptık. Hepsi büyük ağaçlar. Biz böyle bir duruş gösterirken, bir tane ağacın bile kesilmesine müsaade edemeyiz. En büyük hayalim dünyanın en büyük millet bahçesini açmak ve halka kazandırmak. Hakikaten şehir adına ve şehrin geleceği için bir iş yaparken yalan yanlış bilgilerle toplumun kafasını karıştırılmasını kabul edemiyorum. Bir diğer kabul edemediğim nokta sade bir vatandaş itiraz etse ‘bilmiyor’ derim ama bunu yapanlar eğitimlerini alıp, yönetimlerde bulunan ve işi bilen adamlar. İmarda nere açtığımızı da bilmiyorlar. Bu durumu halkımızın takdiri ve vicdanına bırakıyorum. Bu şehir hepimizin” diye konuştu.

Cihan: Ormanlık alanın imara açılması söz konusu değil

Konu hakkında sunum yaparak teknik bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan da şunları kaydetti: “Tugayın olduğu yeri hepimiz biliyoruz. Daha öncesinde ilgili odalara bilgi verip sunumlar yapmıştık. Askeri alanlarda bulunan bütün bina, tesislerin Millî Savunma Bakanlığı’nın uygun gördüğü araziye bu binaların taşınması ve boşalan arazi belediyeye devredilecek. Bu amaçla hızlı bir mesafe aldık ve bir hayali gerçekleştirdik. Protokoller tamamlandı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. Taşınacak yere ciddi bir yatırım yaptık. Ne yaptıysak bütün ilgililerle paylaştık ve sürekli açıkladık. Paylaşılan fotoğraflara bakıldığında proje ile farklı bir nokta görülüyor. Ağaçlık alan imara açılmasın diye protokolle bu ağaçlık alanı kent ormanı yapılacağı yazıldı tapusunu büyükşehir almadı. Tapusu Milli Savunma Bakanlığı’nda. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların gerçekle bir ilgisi yok. Ormanlık alan imara açılma ve açılması da söz konusu değil.”