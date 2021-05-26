Fatma Şahin, OECD’nin ‘Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na davet edildi

GAZİANTEP - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından dünyada yaşanan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin yerel yönetimler düzeyinde çözüme kavuşturulması amacıyla 2016’da kurulan OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk defa dahil oldu. Ankara’da düzenlenen resepsiyonla davet mektubunu alan Şahin, “İyiler ve kötüler dünyasında iyiler şampiyon olana kadar daha çok yolumuz var” dedi. Şahin, OECD Genel Sekreteri Angel Guria ve Şampiyon Belediye Başkanları Lideri Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun ortak imzalı davet mektubunun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın elinden aldı. Resepsiyona Ankara Valisi Vasip Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, diğer illerin belediye başkanları, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 36 ülkenin Türkiye Büyükelçileri de katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep’in her alanda yükselen bir değer olduğunu ifade ederek Fatma Şahin’i kutladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Şahin’in başarısının Türkiye’ye çok büyük moral olduğunu dile getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Şahin’in belediyecilikteki kadar uluslararası alanda da önemli tecrübeleri olduğunu bildirdi. Fatma Şahin ise, sınır komşuları Suriye’de iç savaş devam ettiği halde bugün Türkiye’nin en büyük OSB’sinin bulunduğu Gaziantep’in işçisi, iş dünyası, çaycısı, temizlikçisi, çiftçisi, oda başkanı ve valisinin şampiyon olduğunu belirtti. Şahin, “Sürdürülebilir bir dünya için ekonomi kadar insani bakış da önemli. Şehrin toprağını, suyunu ve havasını koruyabilmek için olağanüstü gayret gösterdik” dedi.