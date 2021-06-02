Fatma Şahin, yeniden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda yeniden başkanlığa seçildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katıldığı TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında gerçekleşen toplantı Ankara’da yapıldı. Toplantıda başkanlık için yapılan oylamada üyeler Fatma Şahin ile yola devam kararı aldı.

Güven tazeleyen Fatma Şahin, Türkiye’den OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na davet edilmesini anımsatarak, "Bu davet Türkiye’deki belediyeciliğin geldiği noktayı gösteriyor” dedi. TBB olarak yürütülen çalışmalarda birçok başlığın ele alındığını söyleyen Şahin, TBB’nin Cumhuriyet tarihinin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Belediyeler Birliği olarak yaptığımız başarılı çalışmaları dünyaya anlatmamız gerekiyor. Yeşil ekonomi çok önemli. Geleceğe temiz bir çevre bırakmak gerekiyor. Bu ertelenecek, üzerinde düşünülecek bir iş değil. Zaruriyet ve sorumluluk gerekiyor.”

TBB Encümen Üyeleri belirlendi

Yapılan oylama sonucu Encümen Üyeleri de belirlendi. Buna göre; Bursa BB Başkanı Alinur Aktaş, Manisa BB Başkanı Cengiz Ergün, Kayseri BB Başkanı Memduh Büyükkkılıç, Trabzon BB Başkanı Murat Zorluoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz TBB encümen üyeliğine seçildi.