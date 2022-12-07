Festival havasında ekim şenliği

Kızılbük GYO, Marmaris’te orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden canlandırılması amacıyla hayata geçirilen “Kızılbük GYO Ağaç Ekim Şenliği” projesi kapsamında 5.000 ağacın ekimi, 1.000 kişiden oluşan Marmaris halkı, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla festival havasında gerçekleşti.

Ege’nin gözde tatil beldelerinden olan Marmaris, doğal güzelliği ve çam ormanlarının yarattığı ekoloji ile tanınıyor. 2021 yılında yüksek hava sıcaklıklarıyla birlikte Marmaris başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerinde başlayan ve yaklaşık bir hafta süren orman yangınlarında 50 bin 500 hektarlık yeşil alan kül olmuştu. Bölgenin yeniden eski yeşilliğine dönmesi için ağaçlandırma faaliyetleri devam ediyor.

Kızılbük GYO desteğiyle Marmaris Doğa Koruma ve Afet Önleme Derneği (MADOK) tarafından yürütülen ağaç ekimi etkinliği, 6 Aralık Salı günü yaklaşık 1.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öncelikli olarak çevreden çok sayıda çöp toplanıldı ve proje kapsamında 5.000 ağaç, öğrenciler ve Marmaris halkı tarafından orman yangınlarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Yeşilbelde Kavşağı bölgesine ekildi.

Birçok STK’nın desteklediği ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa’nın da eşlik ettiği etkinlik çocukların katılımıyla renkli görüntüler oluşturarak festival havasında geçti.