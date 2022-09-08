Fethiye Belediyesi'nden kiralık dükkanlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ila.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fethiye Belediyesi'nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Foça Mahallesi'ndeki 10 adet dükkan, toplu olarak tek bir ihale yapılmak suretiyle, kapalı teklifle 10 yıl süre ile kiraya verilecek.

İhale 20 Eylül 2022 tarihinde Fethiye Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

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