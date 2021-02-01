Fethiye ve Seydikemer’in coğrafi işaretli ürünleri: Seydiler kilimi, kaya halısı ve üzümlü dastarı

Seydiler Kilimi, Kaya Halısı, Üzümlü Dastarı, Türkiye’nin turizm cenneti Fethiye ve Seydikemer bölgesinin coğrafi işaretli ürünleri. Bölgenin ilk coğrafi işaretli ürünü, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüttüğü çalışmalar sonucu tescillenen Seydiler Kilimi oldu. Ardından Fethiye Belediyesi’nce yürütülen çalışmalarla Kaya Halısı ve Üzümlü Dastarı coğrafi işaretle tescillendi.

Gelin öldüren, canavar ayağı, kocabıyık, yantır… Her ilmeğinde duygu ve emek olan ‘Seydiler Kilimi’nin kendine has motiflerinden bazıları. Yörük kültürünün izlerini taşıyan bu motifler ve kullanılan belirgin renkler, Seydiler Kilimi’ni pek çok kilimden farklı kılıyor.

Fethiye’ye göç eden Türkmenler ile daha önceden burada yaşayan yerel halkın kültür etkileşiminden doğan Kaya Halısı, adını Teke Yarımadası’nın otantik yerleşimlerinden biri olan ve bir asır önce terk edilmiş Rum köyü Kayaköy’den (Levissi) alıyor.

Kaya Halısı

Ham pamuktan yapılan, Fethiye ve çevresinde geçmişte kadınların severek kullandığı başörtüsü Üzümlü Dastarı…

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ve Fethiye Belediyesi titiz çalışmalarla, bölgeye has kültürel zenginliklerin ve doğal ürünlerin ardı ardına coğrafi işaretini alıyor ve ekonomiye kazandırılması için ortak hareket ediyor. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Belediyesi ile birlikte bölgenin yerel değerlerinin tarihi geçmişiyle birlikte ön plana çıkarılması ve kendine has özelliklerinin coğrafi işaretle belgelendirilerek ekonomiye kazandırılması için uğraş verdiklerini söyledi.

Coğrafi işaret alınan ilk ürün seydiler kilimi

Seydiler Kilimi

FTSO’nun, bölgenin kültürel mirası ‘Seydiler Kilimi’nin coğrafi işaretinin alınması için başlattığı çalışmaların, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 3 Şubat 2020 tarihindeki Coğrafi İşaret Tescili ile başarıyla tamamlandığını kaydeden Osman Çıralı, “FTSO olarak bir ilke imza attık ve bölgemizin ilk coğrafi işaretini aldık. Seydiler Kilimi, Fethiye-Seydikemer bölgesinde coğrafi işaret alan ilk ürün oldu. Seydiler Kilimi’nin ardından Fethiye Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarla 20 Kasım 2020 tarihinde Kaya Halısı ve Üzümlü Dastarı’nın coğrafi işareti alındı." dedi.

Üzümlü Dastarı

Sırada; fethiye Kaya İnciri ve Fethiye Tahini var

Kaya İnciri

"Bölgemizin değerlerine sahip çıkarak ekonomiye kazandırmak adına Odamızın yöremizle özdeşleşmiş tarımsal ve kültürel ürünler için coğrafi işaret çalışmaları, siyah ve ince kabuklu, içi kırmızı, eşsiz tadıyla Kaya İnciri ve çifte kavrulmuş Fethiye Tahini ile devam ediyor." diyen Çıralı "Çifte kavrulmuş olması ve yağ oranının yüksek olması ile öne çıkan Fethiye Tahini, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi bülteninde tescil öncesi askıya çıktı. Fethiye Kaya İnciri’nin inceleme süreci ise devam ediyor. Bu ürünlerimize de coğrafi işaret alınarak bölgemizdeki ürünlerin marka değerini artıracağız." ifadelerini kullandı.

“Arzın artırılması için iş birliği şart”

Çıralı açıklamasının devamında şunları aktardı: "Coğrafi işaret, yöresel ürünlerin tescili açısından işin önemli boyutu. Asıl iş bundan sonraki süreçte başlıyor. Coğrafi İşaret tescili yapılan ürünlerimizin üretiminde devamlılığı sağlamak ve ekonomiye kazandırmak asıl hedefimiz. Coğrafi işaretli ürün tesciliyle birlikte Seydiler Kilimi, Kaya Halısı ve Üzümlü Dastarı’nın maddi değeri daha da arttı. Ancak en büyük sorunumuz, Seydiler Kilimi ve Kaya Halısı dokuyanların sayısının yok denecek kadar az olması. Üretimin artırılması için Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın öncülüğünde Fethiye Belediyesi ile birlikte hareket etme kararı aldık.

Fethiye Belediyesi ile Odamızın ortaklaşa uygulamaya koyacağı projelerle, coğrafi işaret alınan Seydiler Kilimi, Kaya Halısı ve Üzümlü Dastarı’nın standartları korunarak üretiminin artırılmasını, arz-talep dengesi sağlanarak üreticimizin kazanmasını istiyoruz. Eğitim, üretim, tanıtım, markalaşma ve satış, pazarlamayı içeren projelerimizi, bölgemizdeki diğer kurum ve kuruluşların da desteğiyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylece turizm markamızın yanı sıra bölgemize özgü ürünlerle tarımsal ve kültürel markaların da oluşturulması sağlanacak. Bölgemize gelen turistlerin Seydiler Kilimi, Kaya Halısı ve Üzümlü Dastarı almadan dönmemesi için öncelikle arz sorununu çözmemiz gerekiyor."