FEV Türkiye, TRAGGER’i otonom hale getirecek

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Otomotiv sektörüne hizmet veren motor, aktarma organları ve araç mühendisliği firması FEV Türkiye ve elektrikli araç üreticisi TRAGGER arasında yapılan işbirliği ile FEV Türkiye mühendisleri %100 elektrikli TRAGGER’i otonomlaştırıyor.

Türkiye’de üretilen %100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı TRAGGER, FEV Türkiye mühendisleri tarafından geliştirilecek akıllı araç fonksiyonları ile otonom hale gelecek. Fabrikalar, depolar, havaalanları, kampüsler, limanlar gibi alanlarda yük ve insan taşımaya yönelik olan ve seri üretimi devam eden araçlar, Türk start-up’ı TRAGGER’in tesisinde üretiliyor. TRAGGER Kurucu Ortakları Saffet Çakmak, Ali Serdar Emre ve FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez, %100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı TRAGGER’in otonomlaşması amacıyla gerçekleştirdikleri iş birliğini, Bilişim Vadisi’ndeki FEV Türkiye Ofisi’nde DÜNYA Gazetesi Kocaeli Bölge Temsilcisi Sabiha Toprak’a anlattı.

Yurt dışından büyük talep var



Yüzde yüz elektrikli yeni nesil araç üretimi yaptıklarını söyleyen TRAGGER Kurucu Ortağı Saffet Çakmak, “İleri teknolojiyle çevre dostu ürettiğimiz araçlara, yurtdışından büyük bir talep var. 3 yıldır ticarileştirdiğimiz TRAGGER ürünlerimizin otonom halini henüz ihraç etmedik. Mevcut diğer araçlarımızın yüzde 10’unu ihraç ettik. Bu oranı 2022’de yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda mobilite dönüşüm sürecinde ülkeye marka kazandıracak aşamadayız. Otomotiv sektöründe, Türkiye’nin 3 dolar ihracatının kilogram değerini, 10 dolara çıkarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yapay zekada 20 bin istihdam hedefi



FEV Türkiye ve TRAGGER işbirliği ile genç nüfus istihdamını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Saffet Çakmak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıkladığı yapay zeka alanındaki 50 bin istihdam hedefine, ilerleyen dönemde 20 bin kişilik istihdamla katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Çakmak, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na da başvurduklarını belirterek, “Otonom projesi ve elektrikli araçların, motor, sürücü ve yazılımlarıyla ilgili 10 yıllık Ar-Ge çalışmalarımız proje paketimizin içerisinde yer alıyor. Projelerin ön kabulleri yapıldı ve değerlendirme süreci devam ediyor” dedi. TRAGGER aracının ortaya çıkması için 200 bin saatlik bir Ar-Ge çalışması yaptıklarını kaydeden Çakmak, “Bugüne kadar toplam harcamalarımızın yarısını Ar-Ge’ye ayırdık. Aracın yerlilik oranı yüzde 65 civarında. Malzeme tedariki açısından da yüzde 75’lere çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Yüksek verimlilik sağlıyor



Elektrikli araç alanında rekabet edebilmek ve global bir oyuncu olabilmek için teknolojik dönüşümlere ayak uydurulması gerektiğini söyleyen TRAGGER Kurucu Ortağı Ali Serdar Emre de, “Kullanıldığı alana uyum sağlayan ve haberleşebilen bir araç kimliği içerisinde, biz de farklı teknolojileri araçlarımızın üzerine ekleyerek, ihracatta başarı yakalamayı hedefliyoruz. Bugüne kadar birkaç yıllık üretim sürecimiz içerisinde belli ülkelere ihracatımız oldu. Araç içerisine yerel batarya takıyoruz. Kurşun asit bataryalar ve lityum bataryalar gibi farklı batarya tiplerimiz var. TRAGGER araçlarımız, masrafları düşürüyor ve yüksek verimlilik sağlıyor” diye konuştu.

Üniversite-sanayi dayanışması var



Otomotiv sektöründe, araç geliştirme, yazılım, otonom sürüş, konvansiyonel ve elektrikli itki sistemleri geliştirme alanlarında anahtar teslim mühendislik çözümleri sunan FEV Türkiye’nin Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez ise, “FEV Türkiye’yi rakiplerinden farklı kılan başarısının ardında 4 ana yaklaşım var. İnsan odaklıyız, açık ve direkt iletişim, karar vermede sağlam otonomi, dayanışma, proje çeşitliliği, gelişim destekleme ve esnek çalışma bizim DNA’mızda var. İnovatifiz, FEV Grup içinde merkezimizden sonra en çok patent başvurusu yapan şirketiz. Son 3 yılda ufuk 2020 projelerinden 20 milyon TL’yi geçen Ar-Ge desteği aldık ve bunu tamamen Ar-Ge’ye yatırıyoruz. Son olarak üniversite-sanayi dayanışmasına önem veriyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden de (İTÜ) en iyi şirket ödülünü aldık” dedi.

Araç, çevresini 360 derece algılayabiliyor



Hali hazırda araç projelerine geliştirdikleri otonom sürüş fonksiyonlarını şimdi de TRAGGER araçlarına uygulayacaklarını belirten Dr. Taner Göçmez, “Mühendislik çalışmalarımız ve sayısız senaryoyu simüle etmemiz sonucunda TRAGGER aracına göre tasarladığımız en uygun sensör seti; 7 adet lidar, 1 adet radar ve 1 adet kameradan oluşuyor. Bu sensörler ile araç, çevresindeki ortamı 360 derece algılayabiliyor, 80 metreye kadar hareketli nesneleri ayrıştırıp, çarpışma ihtimalini hesaplayabiliyor. Yüksek çözünürlüklü kamera ve yapay zeka tabanlı görüntü işleme algoritmaları sayesinde şerit, yaya veya engel gibi olguları ayrıştırabilmesi, aracın yayaların da olduğu trafik ortamında daha güvenli ilerlemesini sağlıyor” açıklamasını yaptı.