Fezakadı Drone Takımı Teknofest’e hazır

BURSA (DÜNYA) - Teknofest final programı, bu yıl 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında yapılacak. Teknofest için uzun süren bir hazırlık aşaması ve gönüllü gençlerin yoğun çalışmaları neticesinde, İnegöl Belediyesi de bu yıl katılmayı hep hayal ettiği Teknofest Final Programında yer alacak. Teknofest’te İnegöl Belediyesi’ni Drone İle Otonom Kaçak Yapı Tespiti Projesi ile Baykoca Fezakadı Drone Takımı temsil edecek. Yaklaşık 15 gündür de Yeniceköy DOSTUM Tesislerinde bulunan Elektrik ve Otomasyon Atölyesinde kamp yapan takım, finale hazırlanıyor. Yerel yönetimler düzeyinde konsepti ile ilk olan projenin, Teknofest geçmişinde de benzerine rastlanmıyor.

“Gelecekte tüm belediyelerin kullanacağı teknoloji”

Baykoca Fezakadı Drone Takımı ile Teknofest yolculuğu öncesi bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, “Maalesef şehirlerimizde imara açık olmayan alanlarda da izinsiz olarak yapılaşmaların olduğunu tespit edebiliyoruz. Bunları da otomatik olarak tespit edebilmek için insansız hava araçlarıyla, otonom uçuşlarla tespit edebilmek adına arkadaşlarımız çok güzel proje inşa ettiler. Bu proje Teknofest’te de ön aşamaları geçerek orada bizleri temsil etme şansı yakaladı. Tabi tüm belediyelerimizin gelecekte kullanacağı elektronik çözümler, insan eli değmeksizin dronların havalanarak şehirlerimiz tüm alanlarını tarayarak oradaki mevcut yapılaşmayı takip altına alınarak bir izinsiz inşaat faaliyetinin olduğunu gördüğü anda bunları kayıtlarına geçirerek belediyemizin verileriyle de mukayese ederek burada izinli mi, izinsiz mi bir faaliyetin olduğunu tespit edebilecek. Bu şuanda Türkiye de bir ilk. Gelecekte ticarileştirmek de mümkün. Bununla ilgili çalışmaları 8 kişilik ekibimiz DOSTUM tesisimizde sürdürüyor. Emeklerine sağlık. Başarılar diliyorum” dedi.