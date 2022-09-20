Filyos Belediyesi daire satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Filyos Belediyesi'ne ait Hisarönü Mahallesi'nde bulunan 20 adet daire açık teklif usulü ile satılacak.

İhaleye ait teklif zarflarının, şartnameye uygun şekilde hazırlanarak en geç A blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı daireler için 4 Ekim 2022 Salı günü saat 14:30 ve A blok 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 numaralı daireler için 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 14:30’a kadar Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

emlak-konut-filyos-belediyesi-daireleri-ihaleyle-satacak" target="_blank" rel="noopener">Detaylı bilgi için tıklayınız.