Finansal krize giren KOBİ’leri iş hayatına döndürüyoruz

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Finansal Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinde çözümler sunan Mutlu Değerleme Danışmanlık, Mersin ve çevre illerde son üç yılda piyasa şartları, sektörel problemler ve firmaların hatalı finansal uygulamaları nedeniyle finansal krize giren 50 civarında KOBİ’yi yeniden iş hayatına döndürdü.

Mersin’de ağırlıklı olarak ihracatçı, ithalatçı, gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere finansal yönetim ve arabuluculuk hizmetlerinde çözümler sunan Mutlu Değerleme ve Danışmanlık, iş ortaklarının finansal kaynaklarını doğru yönetebilmesini sağlamak üzere projeler geliştiriyor. Ağırlıklı olarak cirosu 10 milyon TL üzerindeki KOBİ’lerle çalıştıklarını ifade eden Mutlu Değerleme ve Danışmanlık Genel Müdürü Hasan Kurtulan, firmaların mali tablolarını bilançolarını finansın temel kurallarına göre düzenlemelerini sağlayarak sürdürülebilir büyümelerine destek olduklarını söyledi. İşletme içi denetim ve projelerin yanı sıra ayrıca firmaların banka ve diğer finans kurumlarında etkili şekilde temsil edilmesini sağladıklarını ifade eden Hasan Kurtulan, karşılaştıkları en önemli sorunun firmaların yetersiz sermaye gücüyle büyük çaplı iş projelerine girmesi olduğunu aktardı. Sermaye gücünün üzerinde adımlar atan firmalara zamanında ve erken müdahale yapılırsa iflas sürecinden kurtarılabildiğini aktaran Hasan Kurtulan, son 3 yıldır finansal açıdan çıkmaza girmiş 50’nin üzerinde KOBİ’yi erken teşhis ve müdahale ile iş hayatında tuttuklarını kaydetti. Kurtulan, “Firmaların yetersiz sermaye ile üstlendiği işleri ilk olarak işletmedeki nakit dengesinibozuyor. Daha sonra bankalarla yürütülen işlemlerde yapılan amatörce hatalar firmayı iflasa kadar sürükleyebiliyor” dedi.

Türkiye’de 10 bin TL’yi zamanında ödeyemediği için batan işletmelerin olduğuna dikkat çeken Hasan Kurtulan, firmaların taahhütlerini sürdürülebilir olarak yerine getirebilmesi için şirket içinde 3’üncü bir göz olacak bağımsız yönetim danışmanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Kurtulan, “Firma olarak mali tablolarını kontrol ettiğimiz iş ortaklarımızınfinansal tablolalarını temel prensiplere uygun hale getirip, bankacılıkta doğru değerlendirilmelerini sağlayarak daha düşük faiz oranları, daha az teminatla krediye erişimini sağlıyoruz. Bankalarla sağlıklı ilişkiler kurulamazsa 10 milyon TL kredi kullanan bir firma, yıllık olarak kârından500 bin TL feragat edebiliyor” diye konuştu.

Kısa süreli nakit sıkıntısını yurt dışı fon kredileriyle çözüyor

Firma olarak bankalar tarafından idari/yasal takibe alınan firmaların, bankalarla olan müzakerelerini de yürüttüklerini ifade eden Mutlu Danışmanlık ve Değerleme Genel Müdürü Hasan Kurtulan, şöyle konuştu: “Daha çok,kısa süreli nakit sıkıntısı yaşadığı için bankalar tarafından idari ve yasal takibe alınan firmalarla karşılaşıyoruz. Bu firmalar idari ya da yasal takipte olduğu için Türkiye’deki bankalardan kredi kullanamıyorlar. Biz bu noktada danışanlarımıza can simidi atarak,temsilcisi olduğumuz Alman kökenli kredi fonuna muhabir bankalar aracılığıyla erişimini sağlıyoruz. Bu fona ulaşan firmalar kısa sürede finansal krizden çıkarak, faaliyetlerine devam ediyor.”