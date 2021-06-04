Fındık ihracatı, 9 ayda 1,6 milyar dolarla geçen sezonun altında kaldı

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliği’nden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Eylül 2020 ile Mayıs 2021 arasındaki 9 aylık dönemde Türkiye’den 231 bin 595 ton iç fındık ihraç edilerek karşılığında 1 milyar 619 milyon 333 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Bir önceki sezonunun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 21, döviz girdisinde ise yaklaşık yüzde 17 oranında azalma meydana geldi.



2019-2020 sezonun aynı döneminde 293 bin 573 ton iç fındık ihraç edilerek karşılığında 1 milyar 960 milyon 511 dolar döviz sağlanmıştır.

Öte yandan yıl olarak yapılan değerlendirme de ise bu yılın Ocak-Mayıs ayları arasında, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 0.1, kazanılan dövizde ise yüzde 2.4 oranında bir artış sağlandığı da bildirildi.



Geçen yılın ilk 5 ayında 125 bin 364 ton olan iç fındık ihracatı, bu yılın aynı döneminde 125 bin 520 ton olarak gerçekleşti. Bu ihracatın 2020’deki karşılığı 869 milyon 222 bin iken, bu yılki ise 890 milyon 432 bin dolar olarak gerçekleşti.

KFMİB Başkanı Edip Sevinç, 2021 yılının ilk 5 ayındaki fındık ihracatın, geçen yıl aynı döneme benzer bir seyir izlediğine dikkat çekerek, Eylül ayında başlayacak yeni sezon ile birlikte ihracatta yeni bir artış trendine girilebileceğine inandıklarını da söyledi.