“Fındık ihracatı rekabetçi olmayı gerektiriyor

ORDU

Bu konuda en çok mücadele eden isimlerden biri de İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin yeni dönem başkanı Muzaffer Taviloğlu. Taviloğlu, Türk fındığının ihracatını artırmak için daha rekabetçi politikalar oluşması gerektiğini ifade etti. Fındıkta maliyetleri düşürürken, verimliliği ve kaliteyi artırmak zorunda olduklarını dile getiren Taviloğlu, aynı zamanda sektörün köklü ve lider firmalarından, dünyanın önde gelen fındık sanayi ve ihracat şirketi BALSU Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor. İFMİB Başkanı Tavlioğlu, bu yıl Avrupa’da yaşanan enerjinin yanı sıra Avrupalı sanayinin stokunda ürün bulundurması nedeniyle fındık ihracatının geçen yıla göre iç fındıkta 55 bin ton daha az olduğunu belirtti.

“Katma değerli ürünler üretmeliyiz”

“2022 fındık ihracatımızın 290 bin ton iç fındık olarak gerçekleşeceğini düşünüyorum. Fındıkta hedef göstermek yerine rekabetçi ülke olmamız için dünya gerçeklerini görerek politikalarımızı üretmeliyiz” diyen Muzaffer Taviloğlu, İFMİB yönetimi olarak üretimden ihracata uçtan uca tüm süreçlerin sürdürülebilirlik ilkelerine göre yeniden tasarlamak gerektiğini ifade etti. Taviloğlu, fındıkta geleneksel pazarlar haricinde yeni pazarlar bulmanın ve ülkeye giren dövizin artması için katma değerli ürünler üreterek, ihracat yapmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Türkiye’nin, dünyanın en fazla fındık üreten ülkesi olma özelliğini korumak için kazanımlarını koruması gerektiğinin altını çizen Taviloğlu, bunun yolunun fındıkta üretim maliyetlerini düşürmek ve makineli tarıma geçmek olduğunu ifade etti.