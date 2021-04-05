Fındık ihracatında miktar bazında ve döviz girdisinde azalış

Osman ŞİŞKO



TRABZON - Mart 2021 itibariyle gerçekleşen 185 bin 147 ton ihracatın iç karşılığı olarak 1 milyar 360 milyon 420 bin 561 dolar fındık ihracatı gerçekleşirken, geçen yılın aynı döneminde 249 bin 971 ton ihracat yapılmış, yapılan bu ihracatın iç karşılığı ise 1 milyar 642 milyon 837 bin 175 dolar olmuştu. Geçen yıla oranla miktar bazında 64 bin 824 ton (yüzde 25,93), döviz girdisinde ise 336 milyon 416 bin 614 dolar (yüzde 20,48) azalış yaşandı.

Öte yandan, Ocak-Mart 2021 döneminde ise 78.935 ton fındık ihracatı yapıldı ve bu ihracatın iç karşılığı 576 milyon 537 bin 827 dolar oldu. Ocak-Mart 2020 döneminde yapılan 81 bin 906 ton ve iç karşılığı 552 milyon 757 bin 5 dolar fındık ihracatıyla kıyaslandığında stabil durumda olduğu görüldü.

2021 yılının ilk 3 ayındaki fındık ihracatımızın geçen yıl aynı döneme göre stabil durumunu sürdürdüğünü söylemenin mümkün olduğunu vurgulayan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, sezonun ilk aylarından kaynaklanan azalışın arzu edilen miktarda kapatılamadığını ifade etti.

Edip Sevinç şöyle konuştu: “Ülkemiz ihracat gelirleri içerisinde en önemli ve yüksek net döviz getirisi olması yanında, bölgemiz ekonomi ve istihdamının motoru durumundaki fındık dışsatımında yeniden hareketli günlere ulaşacağımız beklentisini kuvvetle koruyoruz mayıs ayı başı itibariyle miktarını tahmin edebileceğimiz 2021 rekoltesinin de bu beklentimizle paralel oluşabilmesini diliyoruz.”