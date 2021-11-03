Fırat Nehri’nin suyu iki yılda Gaziantep OSB ile buluşturulacak

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gaziantepli sanayicilerin su hayali gerçek oluyor. 2 milyar TL’lik bir yatırımla Fırat Nehri’nin suyu 100 kilometrelik mesafeden Gaziantep Organize Bölgesi’ne getirilecek. İki yılda bitirilmesi beklenen proje ile kent ihracatının yüzde 20 artması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, sanayicilerin su sıkıntısını uzun yıllar giderecek çözümü Fırat’ta buldu. Kent sanayicisinin rekabet gücünü artıracak projenin iki yılda tamamlanması bekleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin detaylarını ilk kez DÜNYA’ya açıkladı. Şahin, Gaziantep OSB’de mevcut su ihtiyacının kuyular tarafından karşılandığını söyledi. Ancak her geçen gün suyun azaldığını ifade eden Şahin, “Taşıma suyuyla sanayicilik yapılmıyor. Su sorunun olmaması gerekiyor. Tam da bunun için Fırat’ın suyu sanayicilerimizin en büyük hayaliydi. Fırat suyunun gelmesi çok önemli bir projeydi. Önce çok hızlı bir şekilde 130 kilometreden Düzbağ’la kent merkezine su getirdik. Şimdi Fırat’tan da hızlı bir şekilde OSB’ye gelecek” diye konuştu.

“İhracat en az yüzde 20 artacak”

Yaklaşık 100 kilometrelik mesafeden çelik borularla Fırat’ın suyunun Gaziantep OSB ile buluşturacaklarını aktaran Fatma Şahin, projenin maliyetinin yaklaşık 2 milyar TL olduğunu belirtti. Proje ile Gaziantep OSB’de su sorununun çözülmesiyle rekabet gücünün artacağını dile getiren Şahin, ihracatta en az yüzde 20’lik de bir artış yaşanacağını kaydetti. Şahin, “Bu OSB’deki sanayicilerimizin en büyük hayaliydi, bizlerden en büyük talebiydi. Hükümetimiz bunun da onaylamasını yaptı. İnşallah önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vekillerimiz ve valimiz ile birlikte bu projenin tanıtımını yapacağız” dedi.