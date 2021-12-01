Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Fırat Üniversitesi KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 60 sözleşmeli personel istihdam edecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fırat Üniversitesi 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca Üniversite birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 60 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.
Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacak. Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecek.