“Firmalar vergilerini üretim yaptıkları ilde ödesinler”

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli gümrüklerinden alınan verilere göre, Kocaeli’den 2 milyar 988 milyon dolarlık ihracat; 5 milyar 345 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildiğini aktardı. Kocaeli bölgesinde sanayinin gelişmiş olmasına rağmen pandemide sanayicinin sıkıntılarının devam ettiğini ifade eden Zeytinoğlu, “Kısa Çalışma Ödeneği, üç aylığına tekrar uzatıldı. Ayrıca kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesini ve işletmelerimize düşük faizli yeni kredi destekleri sağlanmasını da talep ediyoruz” dedi.

KSO’nun meclis toplantısı Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ ve Ekonomist Ali Ağaoğlu’nun katılımıyla online olarak gerçekleşti. Toplantıda yönetim merkezleri başka illerde olup, Kocaeli’de üretim yapan birçok firma olduğunu belirten Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “Bunun sonucu oda olarak açıkladığımız veriler ile Ticaret Bakanlığı veya diğer kurumlar tarafından açıklananlar arasında ciddi farklar oluşuyor. İSO’nun açıkladığı ilk 500 listesinde Kocaelili firma sayısı 36 görünüyorken, üretimleri ilimizde olan 79 firmamız gerçekte bu listede yer alıyor. Mesela Ford İstanbul’da görünüyor. Ödenen vergilere baktığımızda; ilimiz, 2020’de 90 milyar 447 milyon TL vergi ödemiştir.70 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. İlimizde üretim yapıp da, vergilerini İstanbul’da veren 600’ün üzerinde firmamızın karı, ilimiz merkezli 2 bin firmanın karının neredeyse iki katı. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi kaybı oluşmaktadır. Veriler yanlış olduğunda devlet tarafından verilen teşviklerin ve desteklerin yönlendirilmesinde sorunlar oluşacağını düşünüyoruz. Firmaların vergilerini, üretim yaptıkları ilde ödemelerini talep ediyoruz.”

“Yüzde 8 gibi büyüme görülebilir”



Türkiye’nin ikinci çeyrekteki büyüme rakamlarına ilişkin beklentileri açıklayan Hakan Güldağ, “Birinci çeyreği geride bıraktık. Görünen o ki yüzde 5 civarında bir büyüme göreceğiz. İkinci çeyrekte bu rakam daha da artacak. Sanayi üretimi birinci çeyrek itibariyle iyi gitti. İkinci çeyrek ise, baz etkisi nedeniyle sanayi üretiminde çok şaşırtıcı büyüme rakamlarını görebileceğimiz bir dönem olacak. İkinci çeyrekte yüzde 8 gibi ciddi büyümeler göreceğiz” dedi.

Enflasyon beklentilerine yönelik açıklama yapan Ali Ağaoğlu ise, “Sanayi tarafında çok ciddi bir büyüme gerçekleşti. Pandemide insanların evde kalma sürecinde enflasyon beklentileri bozuldu. Merkez Bankaları faizleri yönetirken, beklentileri dikkatle izlerler. Şuan ki politikalarda faiz yüksek ama bundan sonrası ile ilgili çok iyi mesajlar vermiyoruz” diye konuştu.