Firmalar, yollarını ayırdığı çalışanları işe geri çağırıyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Starwood Orman Ürünleri’nin gazetelerde yer alan ilanı sanayinin yaşadığı önemli bir sorunu yeniden gündeme getirdi. ‘Starwood yuvaya dönüş’ başlığıyla yayımlanan ilanda özetle “Starwood’da daha önce çalışmış, muhtelif sebeplerden dolayı iş yerimizden ayrılmış veya emekli olmuş tüm eski çalışma arkadaşlarımızı yeniden bizimle birlikte çalışmak üzere eski yuvalarına davet ediyoruz” denilmişti. Aynı durum pek çok sektör için de geçerli. Kalifiye çalışan dışında vasıfsız çalışan bile bulmakta zorlanan pek çok firma emekli olmuş ya da bir nedenle firmadan ayrılmış eski çalışanlarıyla yeniden masaya oturmaya başladı. Öte yandan tekstil ve mobilya sektörlerinde de Suriyeli göçmenler yoğunluklu olarak istihdam ediliyor. KOBİ’lerde kalifiye çalışan sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığına işaret eden Yaykul Yönetim Kurulu Başkanı Enver Kulu, “Güvendiğimiz, eskiden birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla yeniden yollarımızı birleştirip çalışmaya başladık. Öte yandan yetiştirmek üzere eleman arıyoruz ama gelmiyor bile. Gelse en azından ücrette ne talep edeceğini öğrenebiliriz. Ona göre teklif sunarız. Karlılığımızı düşürüp çalışana vereceğiz ama gelen yok. Gençler sanayide çalışmak istemiyor. Meslek lisesi gibi okul tercihimiz de yok. Düz lise, İmam Hatip ya da sağlık lisesi mezunu da alacağız ama gelmiyorlar” dedi.

“Meslek okulları yeninden tasarlanmalı”

Alsa Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Yeşilova, meslek okullarının yeniden tasarlanması gerektiğine işaret ederek, “Yakın zamanda İŞKUR ile vasıfsız, kaynakçı ve mühendis olmak üzere üç çeşit eleman ilanı açtık. 15 ile 20 arasında mühendis müracaat etti. Kaynakçı müracaatı hiç olmadı. Vasıfsız eleman müracaatı ise 3 kişi oldu. Onlar da değerlendirilemeyecek düzeydeydi. Pek çok sanayici artık emekli olmuş çalışanlarını geri çağırmaya başladı” diye konuştu. Perakende sektöründe de aynı sorunun yaşandığına vurgu yapan Seyhanlar Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Seyhan, “En büyük sıkıntımız eleman. İnsanlar iş beğenmiyor. Biz kurumsal firmalarız. Eğitimler, sosyal haklar, maaşlar belli bir düzeyde. İş garantili okulumuz var. Bugüne kadar tazminatlar hususunda hiç kimseyle mahkememiz olmadı. Ancak yine de iş arayanların kriterleri masa başı işler. Bu noktada zorlanıyoruz” açıklamasını yaptı.

STK’lar harekete geçti

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, ara değil ana eleman sıkıntısının ciddi manada yaşandığına vurgu yaptı. Yıldız şunları söyledi: “4 yıl önce meslek liseleriyle protokol yaptık. Şu anda bu okullardan mezun gençler çalışmaya başladı. 4 yıl önce bir sınıf açmak için öğrenci ararken bugün Necatibey Meslek Lisesi’nde 140 öğrenci oldu. 5 sınıflık talep var. Uludağ Üniversitesi’ndeki bölümümüz ilk mezunları verdi ve sektörde çalışmaya başladı. Türkiye’de meslek liselerinin üzerinden bir silindir geçti. Biz ‘ne kurtarabilirsek’ derdindeyiz. Bir planlama sorunumuz var. Sektörümüzün istihdamı Bursa’da 100 bine yakın. Kalıcı eleman sıkıntısı devam ediyor. Ama birkaç yıl içinde rahatlayacağımızı düşüyoruz.”

60 firmanın 700 kişilik talebi karşılanacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren BUTGEM ve İŞKUR ortaklığında düzenlenecek istihdam garantili düz dokuma operatörlüğü kursları ile 60 firmanın 700’e yakın istihdam talebinin karşılanması hedefleniyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, otomotiv, makine ve metal sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde istihdam garantili kurslar düzenlediklerini belirterek, firmalara istihdam talepleri için BUTGEM’e başvurmaları çağrısında bulundu.

BOSİAD’dan Z Planı Projesi

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ‘Z Planı Projesi’ başlattı. BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, “Z kuşağı iş hayatına gelmeye başladı. Bizim hayata bakışımız ile onların hayata bakışı farklı. Onlara o iş koşullarını sunmamız lazım. Yeni jenerasyonun endüstriye nasıl adapte olacağının çalışmasını yapmak istiyoruz.” diye konuştu. ‘Z Meclisi’nde BUÜ ve BTÜ’nün makine, tekstil, kimya, çevre, elektronik, bilgisayar mühendislik fakülteleri ile rehberlik ve psikoloji bölümlerinden toplam 24 kişi yer alacak. Liselerin 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinden 16 kişi, Bursa OSB’de faaliyet gösteren otomotiv, tekstil, makine, gıda sektörlerinden seçilmiş üçer firmanın 25 yaş altı çalışanlarından 64 kişi Meclis Üyesi olarak yer alacak.