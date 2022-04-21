“Firmaların güneş enerjisine olan ilgisi arttı”

BURSA (DÜNYA) - Yüksek enerji maliyetlerinin, firmaları, güneş enerjisine yönelttiğinin altını çizen Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Federasyonu (MARSİFED) Başkanı Ramazan Kaya, “Halihazırda yaşanan durgunluk ve belirsizlikler nedeniyle yatırım kararları konusunda ‘bekle ve gör’ politikası uygulanmakta. Verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapılırken, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle işletmelerimizin güneş enerjisine ilgisi artmış durumda. Bu konuda yapılacak enerji yatırımlarına devlet desteği var fakat bu destek daha da artarsa süreç daha da hızlanacaktır diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Güncel ekonomik gelişmelere dair değerlendirmelerde de bulunan Ramazan Kaya, hammadde alımında hem içeride, hem dışarıda vadelerin düşürülmesiyle birlikte yaşanan aşırı fiyat artışları nedeniyle, KOBİ’lerin işletme sermayesine olan ihtiyacının arttığını söyledi. Kaya, “Ticari kredilerin faiz oranlarının yüksek olması krediye erişimi zorlaştırmakta. Ayrıca teminat mektubu ihtiyaçları da arttı. Bu noktada bizim önerimiz Kurumlar Vergisi oranının en azından KOBİ’ler için daha düşük bir oranda uygulanması. Bir başka beklentimiz ise KDV’ye dair. KDV indirimleri tüm sektörlerde uygulanabilmeli. Böylece kayıt dışı ekonomi azaltılabilir” diye konuştu.