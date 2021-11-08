Firmenich’ten Gebze OSB’ye 500 milyon TL’lik yatırım

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Esans ve aroma şirketi Firmenich ve uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company, 2019 yılında gerçekleştirdikleri iş ortaklığıyla, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) bölgesel esans üretim üssü haline gelecek yeni tesisin temelini attı. 47 milyon İsviçre Frangı (500 milyon TL) yatırımla, 20 bin tonluk ek kapasite sağlayarak, Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu ve Stan ülkelerine hizmet edecek.

Yeni tesisin, Firmenich'in dünya çapındaki 46 esans, aroma ve bileşen fabrikasından oluşan küresel servis ağına katılarak, Cumhuriyetin 100’üncü yılında hayata geçirilmesi hedefleniyor. Yaklaşık 15 bin metrekarelik taban alanıyla yeni üretim tesisi, sektördeki en gelişmiş dijital üretim teknolojileri ve kalite güvence laboratuvarlarına ev sahipliği yapacak.

Yeni tesis yatırımıyla, Gebze’nin parfümeri sektöründe merkez üssü haline geleceğini belirten Firmenich CEO’su Gilbert Ghostine, “33 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz ve Gülçiçek ailesi ile tanışıklığımız 60 yıla dayanıyor. Küresel anlamda hem esans hem de aroma alanında lider konumdayız. Türkiye Cumhuriyetinin 100’üncü yılında açmayı hedeflediğimiz tesise, 47 milyon İsviçre Frankı yatırım yaptık. Şu anda 5 bin ton olan üretim kapasitemizi, 25 bin tona, 350 olan istihdam sayımızı ise, 450’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye güvenilir bir lokasyon

Türkiye’nin coğrafik konumunun ve yetiştirdiği nitelikli elemanların ülkeye fayda sağladığını söyleyen Gilbert Ghostine, “Coğrafi lokasyonu, endüstriyel yapısı ve genç yetenekleriyle, Türkiye tercih edilecek ülkeler arasında. Çalışanlarımızın çoğunluğunu Türk yetenekler oluşturuyor. Şirket olarak önceliklerimiz, sürdürebilirlik, dayanıklılık ve güvenlik. Siparişten teslimata kadar olan süremizi neredeyse 5-10 gün arasına indirdik” diye konuştu. Tesisin sofistike bir yapıya sahip olacağını dile getiren Ghostine, lojistik, tedarik ve hammadde konusunda yaşanan sıkıntıları aşarak, müşterilerine yansıtmadıklarını belirtti.

Ar-Ge’ye yüzde 10 bütçe

Esans üretiminde Türkiye’nin en büyük şirketi olduklarını vurgulayan MG International Fragrance Company CEO’su Aslan Gülçiçek, “Rekabetimizi geliştirerek, zamanın bütün etkilerine dayanabilecek yeşil bir yapı inşa etmeyi planlıyoruz. Şirket olarak, ikinci 500’de 132’inci sıradayız. Bu sene sonunda 70 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Satışlarımızın yüzde 28’ini ihracat oluşturuyor. Türkiye’de kilogram başına 22 milyon dolar ürün satan şirket sayısı çok az ve biz bu rakama ulaşan bir şirketiz. Her sene Ar-Ge’ye yüzde 10’luk bir bütçe ayırıyoruz. Hammadde sorunlarına karşı önlemlerimizi aldık ve önümüzdeki bir seneye dair stokumuz var” dedi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin 189 firma ve 28 bin 500 çalışana ev sahipliği yaptığını ifade eden Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, “Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 11 milyar dolar ihracat ve 32 milyar dolar ciroyu, bu yıl 15 milyar dolar ihracat, 38 milyar dolar ciroyla kapatmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Temel atma törenine, Firmenich CEO’su Gilbert Ghostine, MG International Fragrance Company Onursal Başkanı Mişel Gülçiçek, ve MG International Fragrance Company CEO’su Aslan Gülçiçek ile Firmenich CEO’su Eric Nicolas, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, üst düzey yöneticiler katıldı.