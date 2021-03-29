Fıstık çamı Trabzon'da yeni gelir kapısı olacak

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Trabzon’da Akçaabat Ziraat Odası, ticari değeri yüksek olan çam fıstığının Trabzon’da yetiştirilmesi için çalışma başlattı.

Tohumların bir kısmı açık alana diğer kısmı ise saksılara dikilerek takibi yapılmaya başlandı. Ayrıca fıstık çamının rehabilite edilmesi için uzman bir ekip oluşturuldu. Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, ürün çeşitliliğini artırarak, yöre çiftçisine yeni gelir kaynakları oluşturmayı hedefl ediklerini kaydetti. Bir fıstık çamı ağacından yaklaşık 100-200 adet kozalak elde edilebildiğini ve her kozalağın bugünkü değerinin 3-5 TL arasında olduğunu ifade eden Eyüpoğlu, ''Fıstık çamı birim alanda getirisi yüksek bir ürün. Muğla'dan gelen uzman ekipler Galanima Vadisi dediğimiz bölgede fıstık çamı yetişebileceğini tespit etti. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.