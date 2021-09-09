Fitpak’tan, ‘high barrier’ esnek ambalaj için 300 milyon TL’lik yatırım

İZMİR - Ürüne uygun ambalaj üretimi konsepti ile, sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan Fitpak Ambalaj, Manisa OSB’den sonra ikinci tesisini Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracak. Yeni tesis için 300 milyon TL yatırım yapacaklarını belirten Fitbak Ambalaj ve Kimya San. Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, tesisin 2022 yılının son çeyreğinde açılmasını planladıklarını açıkladı. 20 bin metrekarelik alan üzerinde, yaklaşık 17 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunacak olan tesis ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Sait Türek, “Fitpak’ın yolculuğu 9 yıl önce Manisa OSB’de başladı. Gıda sektörü ve endüstriyel ürünler için ambalaj üretiminin yapıldığı 10 bin metrekarelik çevre dostu bir tesis kurduk. Halihazırda 150 personelimizle, ilk günümüzden bu yana, dünya ölçeğinde bir vizyon ile, ileri teknolojiyi kullanarak high barrier özellikli ambalajlar üretiyoruz. Yeni tesisimizle birlikte, üretim kapasitemizi 3 katına çıkararak, inovatif ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

İhracat hedefi 100 milyon Euro

34 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Türek, kuracakları yeni tesis ile birlikte ihracat hedefl erini 100 milyon Euro’ya çıkarmayı planladıklarını belirtti. Sait Türek, “Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihracat yapıyoruz. Mevcut tesisimizde 18 bin ton yıllık üretim kapasitemiz bulunuyor. Yeni tesisimiz ile kapasitemizi 54 bin tona çıkaracağız” dedi. Fitpak Ambalaj olarak hız kesmeden büyümeye devam edeceklerini söyleyen Türek, “Katma değeri yüksek ürünlerimizle ambalaj sektörüne yön vereceğiz. Yeni tesiste 250 kişiye istihdam sağlayacağız” diye konuştu.