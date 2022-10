FKK Güney Oto, yatırım ve projeleriyle Bauma’da ilgi odağı oldu

Takip Et

Müberra TAŞÇI

SAMSUN - Otomotiv, maden, sanayi sektörlerinde yedek parça üreten Samsun’un köklü firmalarından olan FKK Güney Oto A.Ş. her geçen gün kapasitesini arttırmaya devam ediyor. FKK Güney Oto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Altuncu, dünya genelinde sektörün önde gelen fuarlarına katıldıklarını söyledi. İnşaat ve maden sektörünün en büyük ve en çok tercih edilen ticaret fuarı olan Bauma Munich Fuarı 33.kez Almanya’da düzenleniyor. 24 Ekimde açılan ve 30 Ekim 2022 tarihlerinde kapılarını ziyarete kapatan Bauma Munih Fuarı’na katılan ve fuarla ilgili bilgi veren Altuncu, “Bauma Fuarı, İnşaat ve maden makineleri, inşaat araçları, iş makineleri endüstrisinden üretici, distribütör, ihracat ve ithalatçıları tek merkezde buluşturuyor. Düzenlenen her Bauma Fuarı, artan ziyaretçi ve katılımcı sayısına sahip. Sektörü harekete geçiren her türlü gelişmeye sahne olan fuarın gündemdeki konuları arasında sürdürülebilirlik, inovasyon, dijitalleşme ve verimlik var. Dünya genelinde 3 bin 280 katılımcı firması olan fuara Türkiye’den ise 232 firma katılım gösterdi. FKK Güney Oto A. Ş. olarak bu yıl 4. kez katılıyoruz. Bu yılki Bauma Fuarı’nda Samsun’da ve Çorum’da yapılan yeni yatırım ile yeni ürünler müşterilere tanıtıldı” dedi.

FKK Güney Oto A.Ş.’den Çorum’a büyük yatırım

Çorum sanayisinin hızla geliştiğini ve daha da iyi olacağını, bu nedenle de Çorum’a yatırım yaptıklarını ifade eden Altuncu, “Çorum Organize Sanayi Bölgesinin geniş alana yayılması firmalar açısından sanayileşmenin önünü açmıştır. Bu nedenle yatırımımız için Çorum’u tercih ettik. Çorum’da bulunan 57.000 metrekare açık ve 10.000 metrekare kapalı alana sahip FKK üretim tesisleriyle gelecekte Çorum ekonomisine doğrudan katkı sunan bir firma olmayı hedefliyoruz. Yurt içi ve yurt dışı pazarın önderliğini yaparken yeni pazar arayışlarımız da hızla devam etmektedir.”

FKK Güney Oto A.Ş. 5 tesisle 350’yi aşkın kişiye istihdam sağlıyor

Toplam 5 tesisiyle 350’yi aşkın kişiye istihdam sağladıklarını belirten Altuncu, “Uzun vadeli pazarlama stratejimiz; ihracat yaptığımız ülke sayısını 7 kıtada 196 ülkeye çıkartarak ülkemizi dünya pazarlarında en iyi şekilde temsil etmektir. Şirketimizde 350’yi aşkın kişi istihdam etmekteyiz. Şu an itibariyle Samsun’da 2 adet üretim tesisi bulunan firmamızın İstanbul’da 1 ve Çorum’da 2 adet olmak üzere toplamda 5 adet üretim tesisi bulunmaktadır. Her alanda büyümeyi hedefleyen şirketimiz için yeni yatırımlarımız devam edecek. Çorum yatırımıyla 11.000.000 Euro değerinde 10.000 metrekare ilave tesisi 2023 yılının sonunda devreye almayı planlıyoruz. Yatırımımızın orta ve uzun vadede daha da büyümesini öngörüyoruz. Yatırımımız Çorum ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak” diye konuştu.

VULKOLLAN’ın Türkiye’deki tek lisanslı üreticisi

VULKOLLAN’ın Türkiye’deki tek lisanslı üreticisi olmasıyla ilgili konuşan Altuncu, “Otomotiv sektöründe süspansiyon takozları yanı sıra COVESTRO’nun Vulkollan hammaddesiyle endüstriyel ürün üreten Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi durumundayız. 1980 yılında üretme lisansını Bayer’den almış olduğumuz VULKOLLAN’ın hammaddesini bugün halen COVESTRO firmasından temin ederek ve Türkiye’de tek yetkili üretici olarak otomotiv süspansiyon parçaları ve taşıma istifleme tekerleri, tekstil sektöründe elyaf ezme silindirleri muhtelit endüstriyel ürünlerin yedek parçalarını yapmaya devam etmekteyiz” dedi.

FKK Güney Oto, yüksek verim elde edebilecek tasarımları müşterilerin hizmetine sunuyor

Ar-Ge ve tasarımlara son derece önem verdiklerinin altını çizen Altuncu, “Otomotiv sektöründe VULKOLLAN mamul malzemelerin müşteri ihtiyaçlarına göre tasarımları, prototip üretimleri (araç üstü testler hariç) tüm testlerin fabrikamız Ar-Ge ve tasarım biriminde gerçekleştirmekte olup kendi teknolojimiz adı altında seri üretime dönüştürülmektedir. Ayrıca maden sektöründe cevher öğütme değirmenlerini kauçuk ve metal kauçuk tasarımları tamamen kendi bünyemizde yapılmakta olup son derece önemli olan standart kalite, uzun çalışma süreci ve yüksek verim elde edebilecek tasarımları müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız” dedi.