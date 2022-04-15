Ford Otosan’dan Sarıgözoğlu’na Altın Yıldız ödülü

MANİSA - Ford Otosan’ın üst düzey yöneticileri tarafından Sarıgözoğlu’nun Bursa tesislerinde yapılan törende Ford Otosan Kıdemli Satınalma Müdürü Mehmet Hamdi Daban ödülü Sarıgözoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, Başkan Yardımcısı Levent Sarıgözoğlu ve şirketin Genel Müdürü Hanife İpek’e takdim etti.

Törende bir konuşma yapan Mehmet Hamdi Daban, pandeminin, tedarik zincirindeki problemlerin, Türkiye ve dünyadaki ekonomik dalgalanmaların çok yoğun hissedildiği zor bir dönem yaşandığını belirterek, “Bu zor dönemde göstermiş olduğunuz üstün performans nedeniyle hak ettiğiniz bu ödülü tüm Sarıgözoğlu Ailesi’ne takdim etmekten gurur duyuyorum. Uzun yıllardır süre gelen iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ederim” diye konuştu.

Bu ödülü ikinci kez aldıklarını hatırlatan Sarıgözoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu ise, “Bu gururu bize güven duyan Ford Otosan’a, tüm çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize borçluyuz” dedi.

İlk Altın Yıldız ödülünü birkaç yıl önce alan Sarıgözoğlu A.Ş., pandemi dönemine rağmen büyümeye devam ediyor. Ford Otosan’ın Gölcük’teki tesislerine daha hızlı hizmet verebilmek için aynı bölgede bir tesis kurmaya başlayan Sarıgözoğlu, 2023’ün ilk yarısında bu tesisini devreye almayı planlıyor. Tesis, Ford Otosan’ın yeni nesil elektrikli araç projelerine yönelik üretim yapacak. Sarıgözoğlu A.Ş., bütün tesisleri ile tam kapasite üretim yaparak dünya otomotiv devlerine hizmet veriyor.