Forge’nin hedefi İzmir’den ilk 'unicorn'u çıkarmak

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Türk girişimcilerin kurduğu Peak Games’in ABD’li Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alınması mobil oyun pazarındaki genç girişimcilere ilham kaynağı oldu. 4 arkadaşın ortaklığında kurulan ve İzmir’i üs seçen Forge Oyun Teknolojileri A.Ş., ABD pazarı için geliştirdiği çamaşırhane işletmeciliği konseptli mobil oyunuyla Digi Game Startup Studio’dan destek aldı. Digi Game Startup Studio Kurucu ortağı Doruk Demirsar, İzmir’den unicorn çıkarma hedefinde olduklarını belirterek, “İzmir, bu potansiyele sahip. Bizler bunun altyapısını hazırlıyoruz” dedi.

ABD‘de top 10 listesindeki 6 oyun Türk yapımı

Demirsar, 2019’da Türkiye oyun pazarının 1 milyar dolar olduğu hesaplanırken Peak Games’in bu tutarın 2 katı bedele Zynga tarafından satın alındığını hatırlattı. Demirsar, bu sektörde doğru yatırımlarla 3- 5 yıl içinde Forge ve daha birçok şirketin milyar dolarlık potansiyele sahip olduğunu kaydetti. ABD’de mobil oyun pazarında top 10 listesindeki 6 oyunun Türk yapımı olduğuna dikkat çeken Demirsar, şöyle devam etti, “Oyun şirketlerindeki hedef, birinci gün itibariyle globalde başarı. Dolayısıyla en küçük başarıda bile hacimler nedeniyle geri dönüş çok iyi. İzmir de 5 üniversite, 1 milyon civarı genç var. Bizim hedefimiz o 1 milyon genç içindeki oyun oynayan 50 bin kişiden bu sektöre uzmanlar kazandırmak."

Ekip büyüyecek yüksek bütçeli oyunlar gelecek

Forge Kurucu Ortağı Canahmet Yılmaz ise yaptığı açıklamada: “Next Game Startup yarışmasında ilk 10’a kaldık. Orada yarışmadan sonra sektörün içinde birçok kişiyle tanışma imkanı oldu. We Pyal Wenturies’ten 2.6 milyon TL değerleme ile döneminin en yüksek yatırımını aldık. Mobil oyun çıkartıyoruz. Şu an çamaşırhane işletmeciliği konseptli oyunumuz hazır, önümüzdeki günlerde ABD mobil oyun pazarında yer bulacak. Ekibi büyütüp, belli bir süreden sonra daha büyük bütçeli oyunları çıkarmayı hedefl iyoruz” şeklinde konuştu.

'Temel motivasyon yaptığım oyunun beğenilmesi'

Forge Oyun Geliştiricisi Şamil Özçelik ise şu bilgileri verdi: “Üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümünde aynı sınıfta idik. Puzzle oyun yazılımı ile başladık. Bu işin yazılımla olmayacağını grafik, ses, yayıncılık gibi farklı alanları da içerdiğini keşfettiğimizde ekibi genişletmeye karar verdik. Bir oyun yapacağım ve insanlar bu oyunu beğenecek. Temel motivasyon kaynağım buydu. Forge için hedefimiz, Peak Games özelinde olduğu gibi bir çıkış stratejisi oluşturabilmek. İlerleyen süreçte Forge Games’in Zynga, Greenpanda gibi şirketlere satışını gerçekleştirebilmek.”