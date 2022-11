Four Points by Sheriton İzmir 5’inci yılında sürdürülebilirlik projelerine yoğunlaştı

Duygu GÖKSU



İZMİR - Er Yatırım bünyesinde yer alan ve İzmir’in ticaret merkezi Bayraklı’da faaliyetlerini sürdüren Four Points by Sheraton İzmir, kurulma aşamasındaki çevreci yatırımlarına yenilerini ekleyecek. Four Points by Sheraton İzmir Otel Müdürü Bülent Süzer, otelin yatırımı yapılırken çevreye duyarlı sistemlerin hayata geçirildiğini belirterek, önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini söyledi.

2017 yılında Four Points by Sheraton İzmir hayata geçirilirken akıllı bina olarak projelendirildiğini söyleyen Süzer, “Odalarımızda kart sistemi yok. Tamamen insan sensörüyle elektrik devreye giriyor. Bu sistem büyük bir enerji tasarrufu sağlıyor. Onun dışında kullandığımız ledlerin hepsi enerji tasarrufu sağlıyor. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri olan Leed Sertifikası'na sahibiz. Öte yandan ciddi su tasarrufu sağlayan gri su sistemleri kullanıyoruz. Bu sistem banyolarda kullanılan suyu depomuzda temizleyip, arıtarak klozetlerde kullanılmasını sağlıyor” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği Çevreye Duyarlı Turizm Tesisi Belgesi için başvuru sürecinde olduklarını söyleyen Süzer, “Bu belgeye sahip olan işletmelere daha önce enerji maliyetlerinde indirim sağlanıyordu. 2018 yılında bu uygulama son buldu. Yaklaşık 80 maddelik bir prosedürü olan bu belge ile çevreye duyarlılığımızı bir kez daha göstermek istiyoruz. Ayrıca tesisleri tercih ederken çevreye duyarlı olup olmadıkları da öne çıkıyor. Avrupa’da tüm jenerasyonlar, Türkiye’de ise yeni jenerasyon bunu çok önemsiyor. Sürdürülebilirlik projelerimize devam edeceğiz. Bir tesiste verilen hizmetin yanı sıra arka planda çevreye, insana, diğer canlılara duyarlılık da çok önemli. 2023 yılında deniz temizliği projemiz var. Kıyı ve deniz temizliği yapmayı planlıyoruz. STK’larla iş birliği içerisinde çevreye duyarlı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Four Points by Sheraton İzmir’in, sadece çevre değil sanata da duyarlı bir tesis olduğunun altını çizen Süzer, “İzmir’e en çok misafir gelen beş şehirden beş sanatçının eserlerini sergileyeceğiz. Otelimize göre de veriler aynı. Resim dalında gerçekleştireceğimiz sergi için görüşmelerimiz devam ediyor. Bursa, Adana, Denizli, Ankara, Trabzon’dan sanatçıların eserlerini sergileyeceğiz. Dünyaya, şehre, çevreye karşı izole değiliz” diye konuştu.

10 bin fidan ile orman oluşturuyor

Four Points by Sheraton İzmir Otel beşinci yılında eğlence düzenlemek yerine sürdürülebilir bir gelecek için orman projesini hayata geçirdi. Otel, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla Ege Orman Vakfı iş birliğiyle 10 bin fidanlık orman oluşturuyor. Dünyanın en büyük uluslararası otel zinciri Marriott’un markalarından biri olan Four Points by Sheraton, hatıra ormanının fidan dikim etkinliğini Er Yatırım, Ege Orman Vakfı ve otelin tüm yönetici ve çalışanlarının katılımıyla Kasım ayında gerçekleştirecek. Manisa Yunt Dağı ağaçlandırma sahasında oluşturulacak ormanın Kasım ayında gerçekleştirilecek dikim etkinliğinde ilk fidanlar toprakla buluşacak.

Leed Gold sertifikalı binaya sahip olan ve sosyal sorumluluk hedefleri doğrultusunda topluma ve çevreye desteğini sürdüren otel, daha çevreci bir dünya farkındalığı yaratmak amacıyla Four Points by Sheraton İzmir Hatıra Ormanı’nı hayata geçiriyor. Otel, ilerleyen dönemlerde çevre odaklı pek çok projeyi hayata geçirmeye devam edecek.