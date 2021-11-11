Fransız kruvaziyer gemiler Antalya ve Ege’yi tercih edecek

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Geçen yıl hizmete giren ve kendi alanında tamamen çevreci özellikleriyle dikkat eken 132 metre uzunluğunda 18 metre genişliğinde olan Fransız bayraklı Le Jacques Cartier isimli kruvaziyer gemi, Ege’de Bodrum ve Fethiye’den sonra hafta içinde 140 üst gelir grubundan yolcuyu Antalya Limanında indirecek, 144 yolcuyu da alarak seferine devam edecek.

Le Jacques Cartier’in acentesi olan İstanbul Denizcilik, Turizm ve Ticaret A.Ş Akdeniz Bölge Temsilcisi Adnan Enderoğlu, 2022 yılı kruvaziyer turizmin iyi olacağını belirtti.

Fransız yolcuları taşıyan gemi kiralama şirketi yetkililerin Bodrum ve Fethiye kıyılarını beğendiklerini, Antalya ve Alanya limanlarını da gördükten sonra 2022 yılı için değerlendirmeler yapacaklarını kaydetti. Enderoğlu, ‘’Salgın nedeniyle 2020 yılında kruvaziyer turizmi durmuştu. 2021 yılı istenilen ölçüde olmasa da Antalya açısından çok da kötü sayılmaz. Ancak, kruvaziyer turizmi 2022 yılı için oldukça umutlu görünüyor. Sektörle ilgili gerçek değerlendirmeler Ocak-Şubat aylarında ortaya çıkacak’’ dedi.

ANEXin gemisi kışlamada

Türkiye’nin en büyük tur operatörlerinden ANEX Tour şirketine ait olan 200 metre uzunluğunda 382 kamaralı, 800 yolcu kapasiteli Blue Sapphire isimli gemi 2 Eylül 2021’de başladığı Akdeniz ve Ege turlarını 4 sefer yaptıktan sonra tamamladı. Blu Sapphire kruvaziyer gemi Mart ayına kadar Antalya Limanında kışlayacak.