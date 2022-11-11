FreshSens, tarımdan çıkan ilk unicorn olmayı hedefliyor

Duygu GÖKSU

MUĞLA - Muğla’dan tarım alanında bir unicorn çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen FreshSens CEO’su Baran Baykurt Emiroğlu, önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 40 tarım ürününün depolama ömrünü uzatmayı hedeflediklerini ve gıdada kayıpların önüne geçmek üzere yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Gıdaların taze bir şekilde muhafazasında, depo atmosferinde bulunan karbondioksit ve oksijen oranlarının ayarlanarak oluşturulan depolama koşulu olan ‘kontrollü atmosfer’ modül teknolojisi ile tanıştıktan sonra, bu teknolojinin çok daha iyi bir ölçüm ve takip sistemine ihtiyacı olduğuna kanaat getirdiğini söyleyen Emiroğlu, “Bunu, Dr. Cem Ayyıldız ve Prof. Dr. V. Çağrı Güngör ile paylaştım. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Ar-Ge desteğine başvurduk ve projenin kabul almasıyla birlikte maceramız başladı. 2021 yılında başarıyla tamamlanan projenin ardından, ikinci bir projeyle sisteme yapay zeka yeteneğinin eklenmesi için TÜBİTAK 1051 desteğine başvurduk ve proje kabul edildi. Projemiz halen devam ediyor” diye konuştu.

5 yıl içerisinde 40 ürünün daha ömrü uzayacak

Bir yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık 2,5 milyar ton gıdanın çöpe gittiğini ve bu israfın her sene üretilen karbondioksit emisyonunun yüzde 10'undan sorumlu olduğunun altını çizen Emiroğlu, “2 yıl önce, meyve ve sebzelerin raf ömrünü tam olarak ölçebilecek bir teknoloji yoktu. Raf ömrünü ölçebilmek, kayıpları engelliyor ve satış fiyatlarını artırıyor. FreshSens yapay zekâ platformu ve IoT sensörü, üreticilerin daha az ürün kaybı yaşamasını ve ürünlerini daha iyi fiyata satmalarını sağlıyor. Kiraz için yapılan sistem yatırımı bir sezonda kendisini amorti ediyor” açıklamalarında bulundu.

FreshSens’in başlangıçta, Türkiye’nin dünyada söz sahibi olduğu ürünler olan kiraz ve nara odaklandığını söyleyen Emiroğlu, “Önümüzdeki senelerde bu çözümü tüm meyve ve sebzelerde kullanılabilecek hale getirmek istiyoruz. Bu teknoloji çok yeni olsa da hızlı yükselen bir ivme kaydediyor. Dünyada bu teknoloji ve bilgi birikimine sahip olan birkaç firma var. Rakiplerimizden, tazelik öngörü hassaslığı, ölçeklenebilirlik ve kiraz ile nardaki uzmanlığımızla ayrışıyoruz. Depolanması en fazla 15 gün olan kirazda, bu yıl yaptığımız çalışmada, ürünün ‘0900’ çeşidinde 42 gün depolama ve yüzde 7 ağırlık kaybını engelledik. Normal şartlarda 3-4 ay depolanabilen nar üzerine denememiz devam ediyor. Narda 6-7 ay depolama hedefliyoruz ve ağırlık kaybından yüzde 15 tasarruf ediyoruz. 5 yıl içerisinde sistemin yaklaşık 40 adet meyve, sebze ve çiçek türünde kullanılabilmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Muğla’dan tarım teknolojileri alanında bir unicorn çıkarmak için çalıştıklarını söyleyen Emiroğlu, “Geçtiğimiz aylarda, Avrupa’nın en iyi girişim hızlandırma programı olan Startup Wise Guys'ın sürdürülebilirlik odaklı girişim hızlandırma programına kabul aldık. 5 ay sürecek olan yoğun eğitim programı sonunda tohum yatırım turumuza çıkacağız. Alacağımız yatırımı ülkemizdeki Ar-Ge ve satış ekiplerimizi genişletmenin yanı sıra, ürünümüzü yurtdışına açmak için geliştirmeye harcayacağız. FreshSens ile tek bir parça meyve ve sebzenin bile israf olmayacağı, sürdürülebilir bir gelecek için çabalıyoruz” dedi.



“Kiraz ve narda sıradaki hedef Avrupa”

FreshSens’in esnek bir iş modeliyle çalıştığını, müşterilerin sistemi satın alabildiğini veya sezonluk olarak kiralayabildiğini belirten Emiroğlu, “Bugüne kadar Türkiye, Fransa, Ürdün ve Pakistan’da 10'dan fazla ürünle çok başarılı denemeler gerçekleştirdik. Kiraz ve nar pazarında Türkiye ve Özbekistan’dan sonra, hizmet verebildiğimiz ürün miktarının da artmasıyla birlikte Avrupa’ya açılmak istiyoruz. Özellikle Yunanistan, İspanya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya ve Almanya gibi ülkeler öncelikli hedefimiz. Avrupa’dan sonra sıra Amerika’ya gelecek” diye konuştu.