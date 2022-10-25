FTSO Başkanı Çıralı: “Nitelikli eleman ihtiyacı karşılanacak”

MUĞLA - FTSO’da Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB genel kurul delegelerinin belirlendiği ikinci tur seçimler de tamamlandı. Osman Çıralı’nın başkanlığındaki FTSO’nun yeni yönetim kurulunda Süleyman Kaya, Muhsin Gümüş, Veli Önver, Muhammet Kökten, Emre Başaran Ramazan Dim, Halil İbrahim Öztürk ve Süleyman Uysal yer aldı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Başkan Osman Çıralı, Yeni dönemde FTSO üyelerinin ve sektörlerin başta kredi ve finans olmak üzere sorunlarının çözümü için etkin lobi faaliyetlerine devam edeceklerini belirterek, “Mesleki eğitim önceliğimiz olacak. Üyelerimizin nitelikli eleman ihtiyacı sorununun çözülmesi, yetişmiş eleman ihtiyacının giderilmesi amacıyla üst kuruluşumuz TOBB’un öncülüğünde FTSO olarak ciddi bir adım attık. Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedefiyle imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında FTSO olarak biz de Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği yaptık. İşbirliği kapsamında Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ihtiyaçları karşılanacak. Gemi ve tekne imalat sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere açılan bölüm için, proje okulumuzun bahçesine gemi yapım atölyesi yapacağız. Genç ve kadın girişimcilerimiz, iş dünyamız için çok önemli. Yeni dönemde genç ve kadın girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İş hayatında yer almak isteyen veya girişimleri olan gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik iş dünyası ve girişimcilik alanlarıyla ilgili eğitimler düzenleyeceğiz” açıklamalarında bulundu.