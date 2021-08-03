Fuar İzmir’in kulesi, oyun geliştiricilerin merkezi olacak

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Geçen yıl Amerikalı Zynga'nın mobil oyun üreticisi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın almasının ardından Türkiye’nin dünya dijital oyun pazarında adından söz ettirmeye başlaması, yeni oyun girişimcilerine de ilham verdi. Türkiye'nin bu pazardan aldığı payı artırması ve İzmir'in yeni fikir ve projelerin kurgulandığı üretim platformuna dönüşmesini amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin fuarcılık şirketi İZFAŞ da bu kapsamda hedef büyüttü. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Next Game Startup Girişimcilik Yarışması'nın ikincisi için hazırlıklarını sürdüren İZFAŞ, kentin fuarcılık merkezi olan Fuar İzmir bünyesindeki ikonik kuleyi Oyun Geliştirme Merkezi'ne (OYGEM) dönüştürme kararı aldı. İZFAŞ, Fuar İzmir kulesinde OYGEM' in açılışını 24-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek e-spor festivalinde düzenlenecek törenle gerçekleştirecek.

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Türkiye’de 950 milyon dolarlık hacimle küresel büyüklüğü 170 milyar doları bulan oyun sektöründe dünyada 16. sırada bulunduğunu hatırlatarak, oyun girişimciliğinde fırsatlara dikkat çekti. 2021 Mart’ında ABD’de en çok indirilen 10 oyundan 6’sını Türk şirketlerinin geliştirdiği veya yayınladığı oyunların oluşturduğunu kaydeden Alıcı, "İzmir’de 10’dan fazla oyun şirketi mevcut. Bunların 5’i geçtiğimiz sene düzenlediğimiz yarışma ile şirketleşti. Katılan ekiplerden 8 tanesi ise uluslararası pazara oyunlarını çıkarabilmek adına lansman sürecine girdi" diye konuştu.

"Next Game Startup’ta 8 ekip şirketleşti”

Geçtiğimiz yıl ilkini düzenledikleri Next Game Startup etkinliğine katılanlar arasında şirketleşen 8 ekip, toplamda 9 milyon TL yatırım aldı. Bu yılki etkinliğimiz yeni fikir ve projelere zemin oluştururken, Fuar İzmir'deki ikonik kuleyi de OYGEM’e dönüştürme kararı aldık. Bu kapsamda kule, girişimcilerin fikirlerini ve projelerini geliştirip hayata geçirebilmeleri için; iş, model oluşturma, şirketleşme, hibe programlarımdan yararlanabilme ve fikri mülkiyet konularında onlara eğitim ve danışmanlık destekleri sağlayan öğrenme ve uygulama merkezi olarak hizmet verirken, kentin tüm dinamiklerine katma değer sağlayacak."

Eğitimler devam ediyor

220 başvuru aldıkları Akademi Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi'nin 26 Temmuz'da başladığını anlatan Canan Karaosmanoğlu Alıcı, oyun dünyasına yeni adım atmak isteyen tüm girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak için 10 haftalık aktif bir eğitim süreci planladıklarını kaydetti. Söz konusu eğitimle müziğinden grafiğine, tasarımından fikir ve konsept oluşturmaya kadar girişimcileri destekleyerek yenilikçi fikirler için cesaretlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Alıcı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, Digi Game Startup Studio iş ortaklığı ile güçlendirilen program sonucunda katılımcılar kendi başlarına bir mobil oyun prototipi yapabilecek seviyeye erişecek" dedi.