Funika Games, Çukur dizisinin mobil oyununu geliştirdi

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Ekranlara veda eden Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden Çukur’un mobil oyunu geliştirildi. Funika Games, Erdi Yapım ve Ay Yapım işbirliğiyle mobil oyunu geliştiren Funika Games’in Yönetim Kurulu Başkanı Civan Sözkesen, “Önümüzdeki dönem dizi ve oyun sektörü daha çok iç içe geçecek. Funika Games olarak yeni oluşturulan trendin lideri olmak istiyoruz” dedi. Sözkesen ve oyunu yazan Funika Games kurucu ortağı yazılımcı Arif Duman, Çukur dizisinin mobil oyununu geliştirerek sektörde yepyeni bir trend yaratmak istediklerini söyledi.

“Yeni dizilerle ortak projeler yapmak istiyoruz”

Türk oyun sektörünün ciddi bir büyüme yaşadığını söyleyen Sözkesen, “Pandemiyle birlikte bu alana ilgi çok fazla arttı. Büyüme sektördeki rakamlara da yansıyor. Oyun sektörüne geçen yıl 2,4 milyar dolarlık yabancı yatırım gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde bu alanda ciddi büyüme öngörülüyor. Dizi ve oyun sektörü daha çok iç içe geçecek. Türkiye’de ve dünyada dizi izlenme oranları çok yüksek. Kaliteli yapımların, sezonları tamamlandıktan sonra oyun olarak serüvenlerine devam edebileceğini Çukur oyunu ile görmüş olduk. Bunun örneklerinin daha çok karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Funika Games olarak yeni oluşturulan trendin lideri olmak istiyoruz. Birçok yeni dizi ile ortak projeler geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

İki ayda hazırlandı

Arif Duman ise, geliştirdikleri mobil oyunların, bugüne kadar 1 milyonu ABD pazarı olmak üzere 2 milyondan fazla indirildiğini belirterek, “Dijital dönüşüm süreci özellikle kalifiye işgücüne ulaşmada koşulları eşitledi. Proje bize geldiğinde çok heyecanlandık. Gece gündüz çalışarak iki ay gibi kısa bir sürede kaliteli bir oyun hazırladık. Böyle bir projede yer aldığımız için gururluyuz” dedi.