Futura Form, dünyanın ilk jumanji tema park konseptini gerçekleştirecek

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - İtalya’da yıllar içinde hem büyüklüğünü hem de ziyaretçi kapasitesini artıran Merlin Entertainment grubu parklarından biri olan Gardaland, 2022’de faaliyete geçecek dünyadaki ilk Jumanji tema parkı olacak “Jumanji The Adventure” geliştirme projesini Futura Form imzasıyla gerçekleştirecek. Futura Form Genel Müdürü Ali Cüneyt Sayın, Futura Form Teknik Birimler Müdürü Erman Pakman, Polin Group İtalya Satış Müdürü ve Gardaland Proje Yöneticisi Gabriele Geraci ile birlikte Gardaland SpA CEO'su Aldo Maria Vigevani’yi ziyaret ederek, projenin resmi anlaşmasını imzaladı.

Polin Group bünyesinde 2012’de kurulan Futura Form, eğlence, peyzaj, mimari ve endüstriyel ürün imalatı sektörlere geniş bir yelpazede özel kompozit ürünler geliştirmenin ve üretmenin yanı sıra üretim, tasarım ve proje-yönetim hizmetleri veriyor. Gardaland SpA, Forbes Dergisi’nin Haziran 2005'teki en iyi 10 eğlence parkı listesinde beşinci sırada yer alan eğlence parkı Gardaland Resort ile tanınıyor. 1975'te açılan tesis, şu anda Gardaland Park, Gardaland Otel ve Gardaland Sea-Life'ı içeriyor. Tesisin tamamı 445 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Tema parkı 200 bin metrekare üzerine kuruludur. Ekim 2006'dan bu yana, parkın sahibi İngiliz Merlin Entertainments Ltd. şirketidir. Avrupa'nın bir numaralı ve dünyanın en büyük ikinci ziyaretçi çekim işletmecisi olan Merlin, 24 ülkede ve dört kıtada 135'ten fazla cazibe merkezi, 21 otel ve altı tatil köyü işletiyor. Merlin'in amacı, ikonik markalar ve çoklu cazibe biçimleri aracılığıyla dünya çapındaki milyonlarca misafirine unutulmaz deneyimler sunmak.

Gardaland ve Merlin ile yapılan ortaklığın önemine değinen Futura Form Genel Müdürü Ali Cüneyt Sayın, “Gardaland ve Merlin ile yapılan bu ortaklığın hem Futura Form'un hem de Polin Group'un kaliteye, sürekli yeniliğe, farklılaşmaya ve dinamizme olan bağlılığının altını çiziyor. Prestijli şirketlerle projeler gerçekleştirmek, hem parkları hem de çalışmalarımızı daha yüksek standartlara taşımada yardımcı olup, teknoloji ve sunduğumuz diğer hizmetlerin gelişmesine katkı sağlayacak” dedi.