GAGİAD Başkanı Yiğitcan Konukoğlu: Vatan sevgisi destanlaştı

25 Aralık 1921, Gaziantep’in yalnızca işgalden kurtul­duğu bir tarih değil; ay­nı zamanda azmin, inancın ve vatan sevgisinin destanlaştığı onurlu bir mücadelenin simgesi oldu. Antep halkının yokluklar içinde verdiği bu büyük direniş, milletimizin bağımsızlık ruhu­nun en güçlü göstergelerinden biri olarak tarihimizdeki yeri­ni aldı.

Gaziantep, geçmişinden aldığı güçle bugün de üretmeye, çalışmaya ve ülkemizin kalkın­masına değer katmaya devam ediyor. Bu kahramanlık mirası, bizlere yalnızca gurur değil, ay­nı zamanda büyük bir sorumlu­luk da yüklüyor. Genç iş insanla­rı olarak, şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine kat­kı sunmak; Gaziantep’i daha güç­lü yarınlara taşımak için kararlı­lıkla çalışmayı sürdürüyoruz.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) olarak, ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla, kentimizin potansiyelini daha da ileriye taşımayı, girişimcilik ruhunu desteklemeyi ve bölge­sel kalkınmaya katkı sağlamayı öncelikli görevimiz olarak gö­rüyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh bir Gazi­antep bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde­yiz. Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 104’üncü yıl dönümünde, başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, bu des­tanı yazan tüm ecdadımızı rah­met, minnet ve saygıyla anıyor; Gaziantep halkının bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.