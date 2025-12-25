GAGİAD Başkanı Yiğitcan Konukoğlu: Vatan sevgisi destanlaştı
GAGİAD Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
25 Aralık 1921, Gaziantep’in yalnızca işgalden kurtulduğu bir tarih değil; aynı zamanda azmin, inancın ve vatan sevgisinin destanlaştığı onurlu bir mücadelenin simgesi oldu. Antep halkının yokluklar içinde verdiği bu büyük direniş, milletimizin bağımsızlık ruhunun en güçlü göstergelerinden biri olarak tarihimizdeki yerini aldı.
Gaziantep, geçmişinden aldığı güçle bugün de üretmeye, çalışmaya ve ülkemizin kalkınmasına değer katmaya devam ediyor. Bu kahramanlık mirası, bizlere yalnızca gurur değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Genç iş insanları olarak, şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak; Gaziantep’i daha güçlü yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz.
Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) olarak, ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla, kentimizin potansiyelini daha da ileriye taşımayı, girişimcilik ruhunu desteklemeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı öncelikli görevimiz olarak görüyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh bir Gaziantep bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 104’üncü yıl dönümünde, başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, bu destanı yazan tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Gaziantep halkının bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.