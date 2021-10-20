GAGİAD fark yaratanları ödüllendirdi

GAZİANTEP - Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), yaşadığı toplum için fark yaratan ve örnek olan kişi, kurum ve kuruluşların başarılarını taçlandırdı. Geleneksel hale gelen ödül töreni, siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismi buluşturdu. Şehitkâmil Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GAGİAD Geçmiş Dönem Başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

“Pandemiye rağmen şehrin rekabet gücünü artırıyoruz”

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, dünyanın pandemi koşullarının etkisiyle oldukça zor günler geçirirken, Gaziantep olarak salgının etkilerini en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi. Bir yandan üretimi korumayı başarırken diğer yandan istihdam ve ihracatı artırdıklarını belirten Koçer, “Pandemi döneminin zor koşullarında şehrin rekabet gücünü arttırmak adına yaptığımız çalışmalarla GAGİAD olarak üyelerimiz ile birlikte gerek şehrimizin gerekse ülkemizin ekonomik kalkınma sürecine katkı sunmaya devam ediyoruz” dedi. GAGİAD Kurucu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da atalarının kendilerine bıraktığı mücadele ruhunun kaybedilmemesi gerektiğini ifade ederek, “9 yaşından 90 yaşına kadar herkesi çok imtinayla seçerekten burada ödüle layık görerek farkındalık oluşturdular. İşte Gaziantep budur. Atalarımızın bize bıraktığı o mücadele ruhunu lütfen hiçbir zaman kaybetmeyelim” diye konuştu.

Törende Genç Yetenek ödülünü piyanist Hamit Erdem Özpolat, Eğitim ödüllerini Öğretmen Sakine Çakır ve Sanko Okulları, Basın-Yayın ödülünü Ömer Faruk Şerifoğlu, Spor/Takım ödüllerini Şahinbey Ampüte Futbol Takımı ve Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Spor/Bireysel ödüllerini Milli Yüzücü Kaan Kara ve Milli Atlet Muhammet Fatih Göç, Gastronomi ödülünü Şef Ömür Akkor, Sağlık ödülünü Prof.Dr. Önder Ergönül, Edebiyat ödülünü Seza Kutlar Paksoy, Sanat ödülünü Mehmet Ali Diyarbakırlıoğlu, Tiyatro/Sinema ödüllerini Yönetmen Cevdet Mercan ve Tiyatro sanatçısı Orhan Uslu, Sosyal Hizmetler ödülünü Cahide Derneği, Kültür ve Çevre ödüllerini Panorama Müzesi ve Şehitkâmil Vadi Park, Yaşayan Tarih ödülünü Salman Çarlı, Arge/Girişimci ödülünü Müslüm İncedal, GAGİAD Özel Ödülünü İrem Öztekin ve GAGİAD Başarı ödülünü ise Gaziantep Valisi Davut Gül aldı.