GAİB Haziran ayı eğitim takvimini açıkladı

GAZİANTEP - Bölge ihracatını geliştirmek için çalışmalarını aralıksız biçimde sürdüren GAİB, Haziran ayı eğitim takvimini kamuoyuyla paylaştı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, eğitim programlarını pandemi tedbirlerine uygun biçimde dijital platformlar üzerinden devam ettirdiklerini söyledi. Online eğitimler sayesinde bölge sınırlarının da ötesine geçerek ülke geneline ulaşma şansı bulduklarını ifade eden Kileci, dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen herkesin yurdun her köşesinden eğitimlere herhangi bir ücret ödemeden katılabileceklerini belirtti.

Her ay olduğu gibi Mayıs ayında da eğitimlere oldukça yüksek bir katılım olduğunu ve giderek artan bu ilginin kendilerini memnun ettiğini kaydeden Kileci, “Mayıs ayında Birliklerimizce düzenlenen ve 8 güne yayılan 7 online seminere toplam 5 bin 834 kişi katıldı. Birliklerimiz Mayıs ayı boyunca toplam bin 380 dakikalık ücretsiz eğitim verirken sene başından bu yana düzenlediğimiz eğitimlere şimdiye dek 37 bin 724 kişi katılmış oldu. Bazı eğitimlerimizi YouTube kanalımızdan da paylaşarak çok daha fazla sayıda insanın bu eğitimlerden yararlanmasını sağlıyoruz. Eğitim faaliyetlerimizin temel amacı, dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen insanlara destek olmak ve bu sayede hem dış ticaret sektöründeki istihdam oranının hem de ülkemizdeki ihracat rakamlarının artmasına katkı sunmaktır. Eğitimlerimize her ay gösterilen yoğun talep ve faaliyetlerimize ilişkin olumlu geri dönüşler de geleceğe dair bizleri daha çok cesaretlendiriyor” diye konuştu.

Haziran ayında 8 adet webinar gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Kileci, şunları kaydetti:“Tamamı ücretsiz olacak online eğitimlerde bu ay ‘Şirketlerde Verimlilik İzleme ve Geliştirme Uygulamaları’, ‘Etkin İletişim Teknikleri’, ‘Dış Ticarette İstihbarat Kanalları’, ‘Stratejik Büyüme ve Kurumsal Gelişim’, ‘Dış Ticaretin Finansmanı’ ve ‘Tasarım Odaklı Düşünme ve İş Planı Oluşturma’, ‘İş Görüşmesine Hazırlık’ ve ‘E-Ticaret Paketleri Seçimi Eğitimi’ başlıklarına yer verilecek. Birliklerimizin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak eğitimlerimize kolayca katılabilirsiniz. Eğitim sonrasında ise katılımcılarımızın görüşlerini bizimle paylaşmalarını sağlayan bir değerlendirme anketi bulunuyor. Önümüzdeki aylara ilişkin eğitim programlarımızı belirlerken bu anketlerin bize oldukça yardımcı olduğunu söyleyebilirim.”

Kileci GAİB tarafından periyodik olarak düzenlenen ve her biri 150 saat süren “E-Ticaret & E-İhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri”nin de tüm hızıyla sürdüğünü bilgisini paylaştı. Buna göre, 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü başlayan “12. Dönem Online E-Ticaret & E-İhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi”nin Haziran ayı sonunda yeni mezunlar vermesi bekleniyor. Beş haftalık eğitim programı sonrası gerçekleştirilecek sınavdan başarılı olanlar, “E-Ticaret & E-İhracat Uzmanı” sertifikasına sahip olacaklar.

Kapsamlı e-ticaret eğitimleri sayesinde katılımcıların kariyer gelişimlerine yardımcı olduklarını ifade eden Kileci, küreselleşen dünyada e-ticaret ve e-ihracat sektörlerinin günden güne etkisini artırdıklarını belirterek, “Oldukça hızlı bir biçimde büyüyen bu sektörler doğal olarak nitelikli personele her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyuyor. Ülkemiz için de geçerli olan bu ihtiyaca cevap vermek adına Birliklerimiz bünyesinde “E-Ticaret & E-İhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri” düzenliyoruz. Pandemi tedbirlerine uygun olarak tamamı dijital ortamda gerçekleştirilen uzun soluklu sertifikalı eğitimlerimiz sayesinde sektöre yeni dış ticaret uzmanları kazandırıyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz ücretsiz e-ticaret & e-ihracat eğitimlerimiz toplam 99.000 dakika sürmüş olup bu eğitimlerden mezun ettiğimiz kişi sayısı 272’ye ulaşmıştır” açıklamasında bulundu.

Geliştirdikleri sistemle katılımcıların sertifikalarına internet üzerinden ulaşabileceklerini anlatan Kileci, GAİB koordinasyonunda düzenlenecek Haziran ayı eğitimleri, 1 Haziran 2021 Salı günü “Şirketlerde Verimlilik İzleme ve Geliştirme Uygulamaları” isimli webinarla başladığını kaydetti.

Eğitimlere katılmak isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-haziran-2021-online-egitim-programlari-hk-223.html linki üzerinden eğitim takvimine ve detaylı bilgilere ulaşıp kayıt yaptırabilecek. Dijital ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki, ilgili eğitimin başlayacağı gün e-posta ve SMS ile katılımcılara gönderilecek. Herkese açık online seminerler hakkında öneri veya değerlendirmede bulunmak isteyenler, her eğitim sonrası kendilerine gönderilecek değerlendirme anketini doldurarak ya da gaibegitim@gaib.org.tr adresine mail göndererek görüşlerini iletebilecek.