Gaib Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: Şehitlerimiz hâlâ bize ilham veriyor  

Gaziantep, Milli Mücadele döneminde ortaya koyduğu kararlı direnişle, Türk mil­letinin bağımsızlık azminin en güç­lü örneklerinden birine imza attı.

Yokluklara rağmen verilen mücade­le, şehrin karakterini ve değerlerini şekillendirdi. Gaziantep halkı, 104 yıl önce inanç, cesaret ve fedakârlık­la tarih yazdı.

Mücadele ruhumuzu, üretim ve kalkınma ile taçlandırıyoruz

Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan ve daha nice isimsiz kahramanları­mızın öncülüğünde verilen bu onur­lu mücadele, bugün hâlâ bizlere il­ham veriyor. Aylar süren kuşatma boyunca 6 bin 317 evladını şehit ve­ren bu kadim şehir, gösterdiği eşsiz direnişle ‘Gazi’ unvanını hak ederek Türk tarihindeki müstesna yerini aldı. Bu vesileyle vatan uğruna fe­dakârlık gösteren tüm kahramanla­rımızı saygı ve minnetle anıyorum.

Geçmişinden aldığı mücadele ru­hunu bugün üretime ve kalkınma­ya dönüştüren kentimiz, artık sanayi ve ihracatta Türkiye’nin öncü mer­kezleri arasında yer alıyor. Gazian­tep; girişimci yapısı, çalışkan insan­ları ve yenilikçi yaklaşımıyla sadece ekonomik başarılarıyla değil, sosyal ve kültürel zenginliğiyle de örnek bir şehir konumunda bulunuyor. Gazi unvanıyla taçlanan bu direniş ruhu, bugün de Gaziantep’in her alanda­ki başarısının temel kaynağı. Bizle­re düşen sorumluluk, bu eşsiz mira­sı koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir Gaziantep bırakmak. Kur­tuluş ruhunu yaşatarak, şehrimizi ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara ta­şımaya kararlılıkla devam edeceğiz.