Gaib Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: Şehitlerimiz hâlâ bize ilham veriyor
Gaib Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci:, 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Gaziantep, Milli Mücadele döneminde ortaya koyduğu kararlı direnişle, Türk milletinin bağımsızlık azminin en güçlü örneklerinden birine imza attı.
Yokluklara rağmen verilen mücadele, şehrin karakterini ve değerlerini şekillendirdi. Gaziantep halkı, 104 yıl önce inanç, cesaret ve fedakârlıkla tarih yazdı.
Mücadele ruhumuzu, üretim ve kalkınma ile taçlandırıyoruz
Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan ve daha nice isimsiz kahramanlarımızın öncülüğünde verilen bu onurlu mücadele, bugün hâlâ bizlere ilham veriyor. Aylar süren kuşatma boyunca 6 bin 317 evladını şehit veren bu kadim şehir, gösterdiği eşsiz direnişle ‘Gazi’ unvanını hak ederek Türk tarihindeki müstesna yerini aldı. Bu vesileyle vatan uğruna fedakârlık gösteren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.
Geçmişinden aldığı mücadele ruhunu bugün üretime ve kalkınmaya dönüştüren kentimiz, artık sanayi ve ihracatta Türkiye’nin öncü merkezleri arasında yer alıyor. Gaziantep; girişimci yapısı, çalışkan insanları ve yenilikçi yaklaşımıyla sadece ekonomik başarılarıyla değil, sosyal ve kültürel zenginliğiyle de örnek bir şehir konumunda bulunuyor. Gazi unvanıyla taçlanan bu direniş ruhu, bugün de Gaziantep’in her alandaki başarısının temel kaynağı. Bizlere düşen sorumluluk, bu eşsiz mirası koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir Gaziantep bırakmak. Kurtuluş ruhunu yaşatarak, şehrimizi ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.