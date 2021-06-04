Gama, Avrupa’nın en büyük geri dönüşüm tesisini kuruyor

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gaziantep’te faaliyet gösteren Gama Recycle A.Ş., 100 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’nın en büyük pet şişe geri dönüşüm ve recycle polyester elyaf tesisini devreye almaya hazırlanıyor. 2022 yılında Düzce’de faaliyete başlayacak tesisle her gün 20 milyon pet şişe dönüştürülecek, günlük kapasite ise 300 tona çıkarılacak.

Gama İplik kurucusu Tekstil Mühendisi Zafer Kaplan, yeni tesiste pet şişe kırma yıkama üniteleri, polyester elyaf üretim hattı, polyester cips üretim hattı, masterbatch üretim tesisi, atık su geri kazanma sistemleri ve atıktan enerji üretiminin kademeli olarak devreye alınacağını söyledi. Hikayelerinin 1996 yılında Gaziantep’te ikinci el makinalarla konfeksiyon atıklarından ayda 80 ton kapasite iplik üretimi ile başladığını kaydeden Kaplan, “Bizim üretime başladığımız yıllarda, maalesef bu atıkların çoğu çöpe atılıyor ya da yakılarak bertaraf ediliyor, hatta kış aylarında sobada yakılıyordu. O yıllarda bu ipliklerin üretimine başlayan ilk firmalardan biriyiz ve hatta şu anda Türkiye’de bu sektörde yaşayan en eski firma Gama Recycle A.Ş. olarak biziz” dedi.

2014 yılında pet şişelerin geri dönüşümü için, pet şişe kırma yıkama ve polyester elyaf üretimi yatırımı yaptıklarını aktaran Kaplan, şu anda aylık 3 bin ton polyester elyaf üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük recycle polyester elyaf üretimini yaptıklarını bildirdi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 ve Düzce Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 olmak üzere toplam 5 fabrikada 150 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini söyleyen Kaplan, 100 milyon dolarlık yeni yatırımla günlük 20 milyon pet şişeyi geri dönüştüreceklerini belirterek, dünyanın en ekolojik geri dönüşüm tesisini ülkemize kazandırdıklarını ifade etti. Kaplan, “Kendi suyumuzu arıtarak tekrar kullanıyor olacağız ve dışarıya atık su deşarj etmeyeceğiz” dedi.

İkinci Ar-Ge merkezi Düzce’ye

Sürdürülebilir bir dünya için yeni fikirler üretmeye gayret ettiklerini belirten Kaplan, geri dönüşüm sektöründe Ar-Ge merkezi olan tek firma olduklarını ikinci Ar-Ge merkezini 2022 yılında Düzce’de kurmayı planladıklarını anlattı. Geri dönüşümün önemine değinen Kaplan, “Özellikle kendi sektörümüzde üretim konularımız paralelinde, kullanılmış kıyafetlerin geri dönüşümü için yeni fikirler geliştirmeye çalışıyoruz. Zira dünyada üretilen kıyafetlerin sadece yüzde 1’lik kısmı geri dönüştürülebiliyor ve geri kalan yüzde 99’luk kısmı yakılıyor ya da vahşi depolama ile toprağa gömülüyor. Dolayısıyla geliştireceğimiz her fikir, hem doğayı kirletmemize engel olur, hem de kaynak ihtiyacına çözüm olur” ifadelerini kullandı.

Sektörün en büyük sorununun hammadde olduğunu dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

“Ülkemizde tüketilen ambalaj atıklarının yaklaşık yüzde 25’lık kısmı toplanabilmektedir. Toplanan atıkların neredeyse tamamı kanunen yasak olmasına rağmen sokak toplayıcıları tarafından yapılmaktadır. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde başlayan sıfır atık seferberliğiyle, yapılması planlanan, ikili poşet sisteminin ambalaj atıklarının mavi; evsel, gıda ve organik atıkların siyah poşetlere, ayrı ayrı atılmasının tüm yurt genelinde zorunlu hale gelmesi ve aynı zamanda ambalaj atıkları için, depozit sisteminin acilen devreye alınmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.”