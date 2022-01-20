Gap Galvaniz, işletmelerin GES ihtiyacını hızlı karşılayacak

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Çatı, arazi ve tarımsal GES’ler için tüm sistemin proje geliştirme ve anahtar teslim montajını gerçekleştiren Gap Galvaniz, 2 milyon dolarlık yatırımla üretim kapasitesi ve istihdamını artırıyor. Firma, işletmelerin ve çiftçilerin artan GES ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayacak.

Gaziantep OSB’de 2017 yılında faaliyete başlayan Gap Galvaniz, enerji iletimi ve telekomünikasyon alanında geniş yelpazede üretim yapıyor. Ürün çeşitliliğini her geçen gün artıran firma, GES yatırımlarında proje geliştiren, çelik konstrüksiyonun tasarımı, imalatı, iletim hattı ve tüm sistemin anahtar teslim montajında sektörünün aranan firması oldu. Firma, artan GES yatırımları doğrultusunda, ihtiyaçları karşılayabilmek için hem alüminyum hem de çelik işleme makine parkını geliştiriyor. GES altyapı üretiminde saha projeleri için üretim kapasitesini yıllık 200 MW, çatı projeleri için ise 150 MW alt yapı üretimi hedefleyen Gap Galvaniz, 2022 yılı ile birlikte yeni yatırımları hayata geçirecek. GAP Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı, 2022 yılında 2 milyon dolarlık yatırımla üretim kapasitesi ve istihdamı artıracaklarını ifade etti. GES yatırımlarında hızlı ve kolay kurulum gerçekleştirdiklerini ifade eden Ormanlı, Türkiye’nin faklı bölgelerinde GES projeleri hayata geçirdiklerini ve tarımsal sulamada ürün göndermedikleri bölge kalmadığını kaydetti.