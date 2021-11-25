GAPSHOES Fuar 06 Aralık’ta Gaziantep’te kapılarını açıyor

GAZİANTEP - Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası ve Sayacılar Odası'nın destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek fuarda Gaziantepli firmaların yanı sıra Adana, Bursa, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinden katılımcılar yer alacak. 300 firmanın ve 1000 markanın temsil edileceği fuar Suriye, Irak, İran, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin ve Uganda'dan ziyaretçileri ağırlayacak.

“Marka çıkarmalıyız”

Gaziantep'in pek çok sektörde olduğu gibi ayakkabı ve deri sektöründe de öncü bir şehir olduğunu ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bu tür fuarların Türkiye ihracatına, ekonomisine, bölgenin ayakkabıcılık ve deri sektörünün gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. “32. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı, Gaziantep’in sektördeki potansiyelinin tüm dünyaya tanıtılması noktasında önemli bir rol üstlenecektir” diyen Ünverdi, şunları kaydetti: “Gaziantep Sanayi Odası olarak gerçekleştirdiğimiz projelerle ve şehrimiz kurumlarıyla birlikte attığımız adımlarla ayakkabıcılık ve deri sektörünü geliştirip büyütmeyi, katma değerli üretimler ve pazar payını artırmayı hedefliyoruz. Böylesine güçlü olduğumuz bir sektörde tabi Gaziantep olarak markalaşmaya çok daha fazla önem vermeli, markalar çıkarmalıyız. Bunun için de araştırma geliştirme ile beraber yenilikçi anlayışla üretim yapmaya daha fazla yönelmeliyiz. Bunları yaptığımız takdirde kent olarak kendi markalarımızı çıkarabiliriz. Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştireceğimiz 32. GAPSHOES Fuarı’nın bu zorlu süreçte sektöre çok büyük katkıları olacağına yürekten inanıyor, böylesi bir dönemde sektöre yeni bir nefes olacağını düşünüyorum.”

“GAPSHOES Fuarı bu gücünü bir kez daha dünyaya ispatlayacağız”

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da Gaziantep’in stratejik konumu ve dinamik yapısı ile öne çıkan bir şehir olduğunu, GAPSHOES Fuarı ile Gaziantep’in bu gücünü ve potansiyelini bir kez daha dünyaya ispatlamayı hedeflediklerini söyledi. Fuara rekor katılım öngördüklerini kaydeden Akkaya, “Türkiye’nin pandemi döneminde uzak doğuya alternatif bir üretim merkezi olarak gündeme geldiği bu dönemde özellikle Gaziantep tüm dünyaya ürün satan ve sevk eden bir merkez haline gelmiştir. 300 firma ve 1000’e yakın markanın yer alacağı fuara dünyanın her tarafından ve yurt içinden gelecek ziyaretçiler dört gün süresince yeni sezona yönelik hazırlanan sayısız ürünü ve birbirinden özel kreasyonları görme ve inceleme şansına sahip olacaklar. GAPSHOES sektöre sağladığı önemli katkıların yanı sıra şehrimizin ve bölgemizin turizmine ve tanıtımına da değer katmaktadır. Otel ve restoran doluluk oranları ve diğer turistik faaliyetler zirve yapmaktadır. AKORT fuarcılık olarak, fuarlarımızla istikrarlı büyümemizi sürdürmek ve ülkemizin ekonomik dinamiklerine ve ihracatına katkı sağlamak temel hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

Fuarda erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet ve askeri ayakkabılar, terlik ve saraciye ürünleri, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin ürettiği taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri ve süni deri ürünleri, ayakkabı makinesi üretimleri, kurumlar, mümessillikler, dergiler ve toptancıların ürünleri sergilenecek.