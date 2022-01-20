GAPTARIM Fuarı hava muhalefetine takıldı, 1 ay sonrasına ertelendi

GAZİANTEP - Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, KOSGEB, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ve Gaziantep Ziraat Odası’nın destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 13. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nda 130 firma ve marka temsil edilecek.



Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Sinop’tan katılımcıları ağırlayacak olan fuarı, bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda, dernek üyeleri, belediyeler ve vatandaşlar ziyaret edecek.

Fuarda; tarım makineleri, ekipmanları ve aksesuarları, traktör ve ekipmanları, biçerdöver, çapa makinesi ve diğer makine üretim araçları, iş makineleri, ürün işleme makineleri, ürün ambalajlama, paketleme makineleri, ürün depolama makineleri ve sistemleri, drenaj teknolojileri, sulama ekipman ve sistemleri üreticileri, tarım ilaçları ve ilaçlama malzeme ve sistemleri, gübre, organik tarım, sera, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri, iklimlendirme ve sera otomasyonu, sebze meyve fidancılığı, sera konstrüksiyon ve ekipmanları, çiçek, meyve ve sebze tohumu, bahçe ekipmanları, ekolojik tarım, multi viyol, kümes hayvanları ve kümes ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, toprak ölçüm sistemleri, süt sanayi ve tarımsal yayıncılık ürün grupları sergilenecek.

Gaziantep Sanayi Odası’nın daha önce 25-28 Ocak tarihlerinde düzenleneceği açıkladığı fuar, hava muhalefetine takıldı. Fuar, Gaziantep ve çevresinde yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı 23-26 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.