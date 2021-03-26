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GASKİ, biyolojik atık su arıtma tesisi yaptıracak

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşleri (GASKİ) tarafından 250.000 kişilik, inşaat, mekanik, işletme ve elektrik işleri dahil Atık su Arıtma Tesisi yaptırılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşleri (GASKİ) tarafından 250.000 kişilik, inşaat, mekanik, işletme ve elektrik işleri dahil Atık su Arıtma Tesisi yaptırılacak. Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek .

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