Gastroantep Festivali bu yıl ilçe bazlı yapılacak

GAZİANTEP - Gastronomi alanında UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’nda Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, sürdürülebilir gıdanın geleceği ele alındığı, teknolojik gelişmelerin irdelenerek tecrübelerin paylaşıldığı Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Biyoçeşitlilik Kongresi ve Gezisi “Farm Network” organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Fatma Şahin de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde gerçekleşen Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Biyoçeşitlilik Kongresi ve Gezisi “Farm Network”de Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin “Gaziantep'in Coğrafi İşaretlemedeki Başarısı ve Türkiye'nin Dünyadaki Yeri” paneline katıldı.Türk Mutfağı Araştırmacısı-Şef Vedat Başaran moderatörlüğünde; Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Yavuz Tekelioğlu’nun da konuşmacı olduğu programda coğrafi işaret tescilinin önemi, ekonomiye katkısı, kültürel açısından değeri, yapılan çalışmalarda eksiklikler ve artılar ele alınırken Gaziantep’in tescilde kurumlar arası iş birliği ve yakaladığı başarı konuşuldu.

“Halkta bir dönüşüm lazım”

Panelde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, coğrafi işaretler ile gastronomi alanındaki amaç ve bilincin halka da geçmesi gerektiğini söyledi. Halkta bir dönüşümün gerekliliğinden söz eden Şahin, “Bunun bir ekonomi, istihdam, ihracat olduğunu anlatılması lazım. En güzel örnek Oğuzeli. Erkeklerde artık bunun farkına vararak akşam eve geldiklerinde kurutmalıkta, diğer üretim işlerinde hanımlara yardım ediyor. Bunun aile ekonomisine katkı sağladığı göründü. Gastronomide bu bir ekosistem. buna inanması önemli. Gastronomide halkı arkanıza almazsanız olmuyor. Gastroantep’i bu sene ilçe bazlı yapacağız. İlçenin gıdası ve gıdaya dayalı sanayisi çok önemli. Bizim bunu artık iyice anlatmamız gerekiyor. İnanarak yaparsak aradaki farkı çok hızlı kapatıyoruz. Halkla birlikte bu yolculuğa gitmek çok önemli. Gençlerin gündemine girdi Gastroantep. Geçtiğimiz yıllarda yapılan festivalde binlerce genç çadıra girmek için bekliyordu. Şeflerin sunumunu izlemek lezzetleri tatmak istiyorlar. Gastronomi ile birlikte sadece ürün değil yemek için kullanılan malzemelerinde ekonomiye katkısı arttı ihracat payı büyüdü” dedi.

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Yavuz Tekelioğlu ise konuşmasında Gaziantep’in tescilde çok iyi örgütlendiğini ve takdir ettiğini vurgulayarak, “58 tescilin 53’ü gastronomi ile ilgili. Dolayısıyla bu ileride Gaziantep’e büyük bir güç katacak. Gaziantep ayrıca kurumsal yapılanmayı iyi gerçekleştirmiş. Kurumsal alanda büyük bir iş birliği var. En son örneği ise Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı. Daha sonrası da Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Müdürlüğü’nü kurdunuz. Coğrafi işaretlerde Türkiye’de ki ilk yapılanma bu” dedi.