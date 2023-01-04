Gastronomi turizminde 'erkeç' eti projesi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce keçi yetiştiriciliğinin artırılması ve unutulmaya yüz tutmuş erkeç etli yemeklerin gastronomi turizmine kazandırılması amacıyla “Lezzetin Büyüteci, Karabük Erkeci Projesi” hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığınca yüzde 70’i hibe olarak desteklenen proje kapsamında ilk etapta 6 üreticiye damızlık 195 dişi ve 9 teke dağıtıldı. Bu sayede çoğaltılacak erkeçlerin etlerinin gastronomi açısından tekrar tüketilmesi sağlanacak.

Erkeç etinden yapılacak unutulmaya yüz tutmuş tarhana çorbası, sulu yayım, Safranbolu bükmesi ve göbüsü gibi çeşitli yemekler, otel ve restoranlar aracılığıyla turistlere sunulacak. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, “Bölgemize has keçi türü olan erkeç yetiştiriciliğini tekrar gündeme getirmek amacıyla proje hazırladık. Projemiz, Bakanlığımız tarafından onaylandı. Gelen ödeneklerimize göre 3 aileye 26’şar, diğer 3 aileye de 42’şer olmak üzere toplam 6 işletmeye 195 keçi, 9 teke vererek projemize başladık” dedi. Ayvalık, dağıtılan keçi ve tekeleri çevredeki üreticilerden temin ettiklerini belirterek, hayvanların bakımının çiftçiler tarafından yapılacağını anlattı. Sağlıkla ilgili tedbirlerin ve tekelerin iğdiş işlemlerinin il ve ilçe müdürlüklerindeki sağlık personeli tarafından yapılacağını dile getirdi.

“2024’te erkeç panayırı kuracağız”

Hedeflerinin 6 işletmede sürü projeksiyonunu artırmak olduğunu söyleyen Çetin Ayvalık, geçmişte kalan artık unutulmaya yüz tutan damak tatlarını tekrar hayata geçirebilmek, erkeç etiyle marka yemek oluşturabilmek için çalışmalar yapacaklarını duyurdu.

Çetin Ayvalık, yaptıkları çalışmalarda, erkeç etinden güveç, kavurma veya keşkek içinde pişirilmesi gibi alternatiflerin olabileceği kanaatine vardıklarını ifade ederek, “Amacımız, ileriki dönemlerde erkeç eti tüketimini artırmak. Bu noktada panayırların önemine işaret eden Ayvalık, 2024’te Safranbolu’da sürekli hale gelecek erkeç panayırını kuracağız” şeklinde konuştu.