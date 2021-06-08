GAÜN’de halı tasarımcıları yetiştirilecek

GAZİANTEP - GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, iki bölümle sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş halı tasarımcılarını iş dünyasına kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürü Özer Özcan ile GAOSB Yönetim Kurulu Üyeleri, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme çalışmaları kapsamında GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör yardımcıları; Prof. Dr. Ayşe Balat ve Prof. Dr. Recep Yumrutaş ile bir araya geldiler.

“Yeni bölümün sanayiye büyük yansımaları olacak”

GAÜN Seyirtepe Eğitim Uygulama Tesisi’nde gerçekleşen toplantıda üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yapılması planlanan projeler konuşuldu. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, eğitim ve öğretimin üniversitelerin temel görevlerinden biri olduğunu ve bir diğer önemli görevinin de uygulamalı alanlarda araştırma yapmak olduğunu söyledi.

Gaziantep Üniversitesi’ndeki akademik bilgi ve tecrübeyi bölgedeki faaliyet gösteren işletmelere aktararak ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Özaydın, “Aynı zamanda yüksek lisans programını da yine sektörün ve bilim dünyamıza ihtiyacı olan bilim insanını da yetiştirmek için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Bu sayede şehrimizin dünya halı pazarındaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Halıcılık, Gaziantep sanayisinde lokomotif bir sektör olup, sanayinin dörtte birini halıcılık sektörü oluşturuyor. Bunun için halıcılık sektöründen gelen sanayicilerimizin tavsiyeleri üzerine Güzel Sanatlar Fakültemiz bünyesinde Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı Tasarım Ana Sanat Dalı’nı açtık. Bu yıl YÖK’ün onayıyla 30 öğrenci alınacak. Açtığımız bölümün sanayimize büyük yansımaları olacak” dedi.

Özaydın, hem tasarım hem de halıcılık sektörünün ihtiyaç duyduğu tasarımcıları yetiştirmek amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde de bir program açacaklarını ifade ederek, “Bu programla beraber hem halıcılık sektörüne yetiştireceğimiz tasarımcılarla büyük katkı sağlayacağımızı umut ediyorum” dedi.

GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek de üniversite- sanayi işbirliğini daha da güçlendirip, Organize Sanayi Bölgesi’nde akademik çalışmalara uygulama alanı ve her türlü kolaylığı sağlayacaklarını kaydetti.