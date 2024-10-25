GAÜN’de “Kozmik Denemeler” sergisi açıldı

Güneş DOĞDU SOYLU-GAZİANTEP

Küratörlüğünü GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Özer’in üstlendiği sergi, izleyicilere evrenin sırlarını ve sanatın sınırlarını keşfetme imkânı sunuyor. Doç. Dr. Bozhüyük’ün eserleri, görsel sanatları bilimsel temalarla birleştirerek katılımcılara farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Özer, “Bilim ve sanatın iç içe olduğu güzel bir zamanı yaşıyoruz. Bu resimlerde, grafik tasarımlarda ve illüstrasyonlarda dış dünyayı göremeseniz de yaşadığımız dünyanın paralel evreninde böyle bir yaşam sürüyoruz gibi geliyor bana. Çünkü teknoloji, sosyal medya, bilim ve yapay zeka hayatımıza o kadar dahil oldu ki bu gördüğünüz kozmik yapıların içerisinde olmasak da yakın zamanda zihnimizde bunları yaşamaya başlayacağız. Bilim her ne kadar hayatımızı ve konfor alanımızı zenginleştirse de sanatsız olursa önemli değerlerimizin yitip gideceğini bilmemiz lazım. ‘Bilimle sanatı nasıl iç içe getirebiliriz?’ diye düşündüğümüzde Bayram hocamızın bu sergisi içinde bulunduğumuz zamanın kıymetini anlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Sergiye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Bozhüyük: “Gökyüzü her zaman bir arzu nesnesi olmuştur”

20. yüzyıldaki modern düşüncenin, uzayı ideallerin bir yansıması olarak ele aldığını belirten Doç. Dr. Bayram Bozhüyük, “Bir insan ne zaman gökyüzüne baksa, kendi sınırlarını yeniden keşfetmeye başlar. Gökyüzü her zaman bir arzu nesnesi olmuştur; uzak, ulaşılamaz, belki de asla tam anlamıyla ele geçirilemeyecek bir ufuk. Yirminci yüzyılın Modernite’si, evrenin sınırlarını geometrik, bilimsel ve sanatsal çerçevelerle kavramaya çalışırken, aslında insanın varoluşuna dair bir açıklama peşindeydi. Bir nevi, yıldızların ötesine bakarken, insan kendini anlamaya çalışıyordu. Bu sergideki illüstrasyonlar, sadece birer uzay temalı sanatsal denemeler değil; her biri insanın evren karşısındaki yerini sorgulayan imgeler. Suprematistlerin idealize edilmiş geometrik formlarında, insanın evrensel düzeni yakalama arayışını görüyoruz. Geometri, insan zihninin sonsuzluğa dair bir düzene ulaşma isteğini temsil ediyor. Ancak bu düzen arayışı, yirminci yüzyılın sonunda yerini başka bir şeye bırakıyor: belirsizliğe, parçalanmışlığa. Postmodern dünyanın karmaşasında, gökyüzü artık sadece bir hedef değil, bir kayıp harita. Teknoloji ve bilimdeki ilerlemeler, artık insanı aydınlatmaktan çok, onu bulanık bir sisin içine itiyor” diye konuştu.

“Sanatın işlevi, sadece estetik bir haz sunmak değil, dünyaya nasıl baktığımızı, nasıl gördüğümüzü sorgulamaktır” diyen Bozhüyük, bu sergi, bir bakıma, insanlığın büyük sorularını yeniden gündeme getiriyor: Uzay gerçekten ulaşabileceğimiz bir yer mi, yoksa sadece kendi anlam arayışımızın bir sembolü mü? Bu eserlerde gördüğümüz, yirminci yüzyılın başında beslenen umutların ve modern dünyanın getirdiği ilerlemeci düşüncenin, günümüzde nasıl yerini kararsız bir boşluğa bıraktığıdır. Bu boşlukta, neyi keşfetmeye çalıştığımızı anlamak, belki de serginin en büyük sorusudur” ifadelerini kullandı.

Sergi, 16.10.2024-16.11.2024 tarihleri arasında Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde ziyarete açık olacak.