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Gazeteci Süleyman Keskin hayatını kaybetti

Geçtiğimiz hafta zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan gazeteci Süleyman Keskin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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KAYSERİ - Gazeteci Süleyman Keskin, yoğun bakım altında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  Bir süre önce koronavirüs hastalığını atlatan Süleyman Keskin, geçtiğimiz hafta zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi olan 66 yaşındaki Süleyman Keskin’in cenazesi toprağa verildi.