Gazi Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
Gazi Üniversitesi, Hemşire, Biyolog, Laborant, Sağlık Teknikeri ve Destek Personeli kadrolarına 200 sözleşmeli personel istihdam edecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.
Hemşire, Biyolog, Laborant, Sağlık Teknikeri ve Destek Personeli kadrolarına başvurmak isteyenlerin 21 Ekim - 4 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak.