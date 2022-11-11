Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde 64 Öğretim Üyesi alacak.
Başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.