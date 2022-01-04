Gaziantep 2021 hedefini tutturdu, 2022 hedefi 13 milyar dolar

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede pandemiye ve küresel krizlere rağmen Gaziantep’in rekor kırdığını söyledi. Kentin aralık ayı ihracatının bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,3 oranında artışla 972 milyon 157 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Ünverdi, “Tarımsal sanayi ve hububat ürünleri sektörümüzde bir önceki yıla göre yüzde 30,8 artışla 2 milyar 467 milyon 515 bin dolar, halıda yüzde 22,9 artışla 2 milyar 273 milyon 971 bin dolar, tekstil ve hammaddelerinde yüzde 36,7 artışla 1milyar 855 milyon 357 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamullerinde yüzde 23,5 artışla 1 milyar 163 milyon 118 bin dolar, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörümüzde yüzde 9,9 artışla 409 milyon 124 bin dolar ihracat gerçekleştirilmiştir” dedi.

“İhracat verileri yüzümüzü güldürüyor”

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da son yıllarda küresel anlamda büyük zorluklar yaşandığını ve ülke ekonomisinin de bu dönemde yara aldığını söyledi. Yıldırım, “Açıklanan ihracat verileri yüzümüzü güldürüyor. Aralık ihracatımızı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3, Ocak-Aralık dönemi ihracatımızı ise bir önceki yıla göre yüzde 27,3 gibi önemli bir düzeyde artırdık. Geleceğimiz açısında umut veren ve göğsümüzü kabartan bu önemli başarı için en başta ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve onların çok değerli çalışanlarını canıgönülden kutluyorum” diye konuştu.

“Bölge ihracatı yüzde 26,4 arttı”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise 2021 yılında bölgeden geçtiğimiz yıla göre ihracatın yüzde 26,4 artarak 11 milyar 717 milyon dolarla tarihinin en yüksek yıllık ihracatının gerçekleştiğini kaydetti. Kileci, bölgeden geçtiğimiz yıl 198 ülkeye ihracat yapıldığını bildirerek, “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir” ifadelerini kullandı. Kileci, GAİB’e bağlı illerden Kahramanmaraş'tan 135,2 milyon dolar, Mardin'den 85,2 milyon dolar, Malatya'dan 53,2 milyon dolar, Diyarbakır'dan 27,3 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 22,6 milyon dolar, Adıyaman'dan 6,5 milyon dolar ve Kilis'ten 6,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildiğini duyurdu.