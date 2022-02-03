Gaziantep, 2022 ihracatına Cumhuriyet rekoru ile başladı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 723 milyon 767 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Geçtiğimiz yılı rekor ihracatla kapatan Gaziantep’in yeni yılın ilk ayına da ihracatını artırarak başladığını kaydeden Adnan Ünverdi, “Bu zorlu süreçte özveriyle mücadele veren sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinin yolu açık olsun, büyük bir kararlılıkla ülkemiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Böyle özverili ihracatçılar desteklenmeli”

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Şehrimiz 2021 yılını 17,7 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile dış ticaret fazlası vererek kapattı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 139,7 olan Gaziantep 2,9 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Geçen yılın ocak ayı ihracatını yüzde 8,2 oranında artırarak 723 milyon 767 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep 2022 yılında da güzel başarılara imza atacağının sinyalini verdi. Böyle özverili ve yüksek performans sergileyen ihracatçı desteklenmeli” diye konuştu.

“Ortadoğu ülkeleri ihracatta ilk sırada”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de bölgeden 2021 yılı Ocak ayına yüzde 7,5 oranında artışla 848 milyon 881 bin dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracatını gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı. Bölgeden Ocak ayında 2 bin 249 Gaziantep’ten ise bin 579 firmanın ihracat yaptığını paylaşan Kileci, giderek artan ihracatçı sayısı ile bölgenin her geçen gün gücünü artırdığını belirtti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 38,7 payla ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 18,2 payla ikinci, Afrika ülkelerinin ise yüzde 17,3 payla üçüncü sırada yer aldığını bildiren Kileci, 2022 yılının ilk ayında 171 ülkeye ihracat yapıldığını ifade ederek, “Irak, ABD, Suriye, İtalya, Almanya, İngiltere, İsrail, Libya, Cibuti ve Mısır bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alıyor” ifadelerini kullandı. Kileci, bölgeden en çok makine halıları, kumaşlar, pastacılık ürünleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, plastik ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, diğer gıda müstahzarları ile ağaç ve orman ürünlerinin ihraç edildiğini söyledi.

Kileci, GAİB’e bağlı illerden Kahramanmaraş'tan 120,9 milyon dolar, Mardin'den 81,7 milyon dolar, Malatya'dan 29,8 milyon dolar, Diyarbakır'dan 16,8 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 11,4 milyon dolar, Kilis'ten 7,7 milyon dolar, Adıyaman'dan 5,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği kaydetti.