Gaziantep 2030 turizm vizyonunu belirledi

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep Büyükşehir Bele­diyesi koordinasyonunda hazırlanan, şehrin turizm potansiyelini sürdürülebilir eko­nomiye dönüştürmeyi hedefleyen 36 politika ve 85 eylemden oluşan “Gaziantep Turizm Ekonomisi Geliştirme ve Yol Haritası 2030” tanıtıldı.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin ka­tılımıyla hazırlanan yol haritası, Gaziantep’in turizm ekosistemi, arz-talep dengesi, yönetişim, alt­yapı, tanıtım, insan kaynağı ve zi­yaretçi deneyimi başlıkları altında kapsamlı şekilde ele alındı.

Nitelikli bir turizm modeli hedefleniyor

Oluşturulan stratejik çerçeve, turizmin yalnızca ziyaretçi sayı­sına değil, kişi başı harcamanın artırılmasına, yerel üretimin des­teklenmesine, istihdamın güçlen­dirilmesine ve kentsel yaşam ka­litesinin yükseltilmesine odakla­nan nitelikli bir büyüme modelini benimsiyor.

Turizmde öncelikli alanlar belirlendi

Yol haritasında gastronomi tu­rizmi başta olmak üzere kültür ve inanç turizmi, müze ve ören yeri yönetimi, kent içi ve çevresel tu­rizm rotaları, kırsal ve ekoturizm ile sağlık ve kongre turizmi stra­tejik öncelikli alanlar olarak belir­lendi. UNESCO tescilli gastrono­mi kimliği, yerel üretim ve coğra­fi işaretli ürünlerle bütüncül bir yaklaşımla ele alındı. Destinasyon yönetimi ve yönetişim modeli, ku­rumlar arası koordinasyon, veri te­melli karar alma, tanıtım ve mar­kalaşma stratejileri ile dijitalleş­me ve akıllı turizm uygulamaları yol haritasının temel bileşenleri arasında yer aldı.

Çocuk ve aile dostu turizm an­layışı, erişilebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri yol ha­ritasının yatay bileşenleri olarak belirlendi. Kısa, orta ve uzun va­deli hedefler doğrultusunda hazır­lanan eylem planları; ölçülebilir performans göstergeleri ve izleme mekanizmalarıyla desteklendi. Gerçekleştirilen lansmanla birlik­te Gaziantep Turizm Ekonomisi Geliştirme ve Yol Haritası 2030, il­gili paydaşlarla paylaşılarak ortak sahiplenmenin güçlendirilmesi ve uygulama sürecinin koordinasyon içinde yürütülmesi hedefleniyor.

Bütüncül bir plan oluşturuldu

Toplantıda konuşan ve yeni yol haritasını değerlendiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in dünya şehirleriyle rekabet gücünü artırmak için bilimsel çalışmalarla ön plana çıkması gerektiğini vurguladı. Eylem planının net bir iş akışı, sorumluluk paylaşımı ve ölçülebilir hedefler içermesinin önemine dikkat çeken Şahin, hazırlanan planın bu açıdan doğru ve yol gösterici olduğunu söyledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, “Yolu gösterecek bütüncül bir şema elimizde var. En kısa zamanda bu maddeler içerisinde yapacaklarımızı düşünüyoruz, hemen çalışmaya başlıyoruz” diye konuştu.